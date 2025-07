Donne vittime di violenza, il progetto ‘Ricomincio da me’ finanziato da Regione

Finanziati complessivamente 22 progetti per il reinserimento lavorativo e la formazione professionale

LECCO – Un passo concreto verso l’autonomia economica e sociale delle donne vittime di maltrattamenti arriva anche in provincia di Lecco, grazie al progetto “Ricomincio da me”, promosso dal Consorzio Mestieri Lombardia, tra i 22 interventi finanziati da Regione Lombardia nell’ambito della nuova misura per l’empowerment femminile.

L’iniziativa rientra nel piano fortemente voluto dall’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, che ha stanziato 3 milioni di euro per sostenere su scala regionale percorsi biennali di inserimento e reinserimento lavorativo, formazione professionale e accompagnamento personalizzato, con un contributo massimo di 150.000 euro per progetto.

Il progetto “Ricomincio da me” punta a fornire alle donne coinvolte strumenti concreti per costruire un nuovo futuro professionale, attraverso la collaborazione tra enti del Terzo Settore, Centri Antiviolenza, servizi per l’impiego, enti formativi e realtà locali.

“Abbiamo voluto questo bando per rafforzare l’autonomia economica delle donne, un tassello fondamentale nel percorso di uscita definitiva dalla violenza – ha dichiarato l’assessore Lucchini –. Solo attraverso la sinergia tra pubblico, privato sociale e comunità locali possiamo superare le barriere, visibili e invisibili, che ostacolano la piena partecipazione alla vita sociale ed economica”.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia, che include anche l’assegnazione di alloggi ALER alle donne in uscita da situazioni di violenza, per garantire non solo protezione ma anche stabilità e indipendenza.

Il progetto del Consorzio Mestieri Lombardia rappresenta dunque per il territorio lecchese un’opportunità concreta di cambiamento, offrendo non solo supporto, ma anche dignità e possibilità reali di rinascita a chi ha subito violenza e desidera riprendere in mano la propria vita.