Don Carlo Gerosa sarà vicario alla parrocchia di Erba

“Ho vissuto anni intensi e molto belli. Ora servono energie nuove”

LECCO – Un “arrivederci” molto sentito quello di don Carlo Gerosa che presto lascerà Acquate, rione lecchese dove per 13 anni ha prestato servizio come parroco: il sacerdote è stato infatti assegnato alla parrocchia centrale di Erba con l’incarico di vicario del prevosto.

“Dopo tredici anni è giusto lasciare il passo – dice don Carlo – sono stati anni molti belli e impegnativi, che ci hanno visti impegnati nell’istituzione della Comunità Pastorale Madonna di Lourdes, che ora riunisce Acquate con Bonacina e Olate. Una comunità che, dopo i momenti difficili dello scorso anno con il lockdown, ha sicuramente bisogno di essere rilanciata e un nuovo parroco sicuramente potrà portare energie nuove”.

Al suo posto arriverà don Walter Magnoni dalla curia di Milano dove per dieci anni è stato responsabile del Servizio per la pastorale sociale e del lavoro e che ora si appresta all’incarico di parroco.

Don Carlo approda a Erba dopo un lungo servizio iniziato come coadiutore per sedici anni in oratorio a Novate e Cernusco sul Naviglio, a Desio e a Castellanza, è stato per nove anni parroco a San Lorenzo di Parabiago e poi l’arrivo a Lecco.

“Mi mancheranno sicuramente i paesaggi ma soprattutto le persone – spiega don Carlo – abbiamo lavorato bene insieme alle famiglie, ai giovani che sono cresciuti in questi anni in oratorio. Mi mancheranno molto”.