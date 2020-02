Dopo 2183 giorni di apertura consecutiva, il Coronavirus non ferma il pub The Shamrock

Il titolare era pronto ad aprire anche solo per un minuto

Alla fine il locale potrà restare aperto come ristorante

LECCO – Era già pronto ad aprire il suo locale anche per un solo minuto pur di non interrompere i 2183 giorni di apertura consecutiva. Marco Valsecchi, titolare del The Shamrock Irish Pub di via Parini a Lecco, a seguito dell’ordinanza di Regione Lombardia che impone la chiusura alle 18 di pub e bar aveva già affisso il cartello sulla porta del locale “Open from 17.59 to 18 for Coronavirus”.

Il titolare, fin da quando è nato il pub, ha fissato l’apertura alle ore 17.59 proprio in onore dell’anno di nascita della birra Guiness che è, appunto, il 1759. E così, nel rispetto dell’ordinanza ma senza interrompere una tradizione lunga 2183 giorni, era pronto ad alzare la serranda anche solo per un minuto.

Dopo essersi informato e aver chiesto agli enti competenti, però, il pericolo chiusura è stato scongiurato: essendo un locale promiscuo bar/ristorante, come ce ne sono tantissimi in provincia, Valsecchi può tenere aperto con il solo servizio ristorante attivo.