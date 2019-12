Dopo 51 anni chiude il negozio Corredo Casa di via Roma a Lecco

Oggi l’ultimo giorno di lavoro. Il negozio era stato aperto nel 1968

I titolari Paolo Rotta e Roberta Mason: “Dispiace, soprattutto per i clienti, ma era la scelta giusta”

LECCO – E’ una storia lunga 51 anni quella che si chiuderà oggi, 24 dicembre, in via Roma. Stiamo parlando dello storico negozio Corredo Casa, aperto nel 1968 da Mario Rotta. Dopo oltre 50 anni di lavoro i titolari, Paolo (figlio di Mario) e la moglie Roberta Mason hanno deciso di abbassare definitivamente le serrande. Oggi per il negozio, premiato lo scorso anno da Regione Lombardia, sarà l’ultimo giorno di lavoro.

“La decisione di chiudere dipende da vari motivi – ha raccontato Roberta – sicuramente abbiamo dovuto prendere atto di una sorta di ‘crisi’ del settore. Le abitudini di vita sono cambiate, un tempo l’attenzione per la cura della casa e la qualità degli arredi era molto più alta. Oggi i ritmi di vita sono più frenetici, la donna lavora di più e forse ha meno tempo di pensare al ‘corredo’, in generale si ha meno cultura del bello. A ciò si sono aggiunte le spese sempre più ingenti e un confronto con internet e i centri commerciali che hanno inciso molto sulla nostra attività. Ci abbiamo pensato a lungo e siamo giunti alla conclusione che questa era la decisione giusta da prendere”.

Una scelta non facile, per via del rapporto di fiducia instaurato in tanti anni con la clientela: “Mio marito Paolo ha iniziato ad affiancare suo padre in negozio ad appena 18 anni, poi ne è diventato il titolare – ha ricordato Roberta – io stessa sono qui da 34 anni. Abbiamo incontrato tantissime persone, aiutandole ad arredare la propria casa, da parte nostra c’è sempre stata la massima disponibilità, oltre che un’attenzione particolare per la qualità dei nostri prodotti, qualità che ci hanno sempre ripagato come i nostri clienti ci hanno dimostrato, anche in questi ultimi giorni. In tantissimi sono passati per un saluto, dispiaciuti. Sarà proprio questo a mancarci di più, il rapporto con i clienti che ci sentiamo di ringraziare per quanto ci hanno dato, sapendo di averli assistiti al meglio, sempre”.

Sul futuro Paolo e Roberta preferiscono mantenere il riserbo, almeno per ora: “Abbiamo un progettino, ma preferiamo non parlarne, per scaramanzia!”. Il negozio come detto resterà aperto oggi per l’ultimo giorno dopo di che abbasserà definitivamente le serrande.