Dopo 8 anni di lavori riapre il Teatro della Società, inaugurazione il 29 novembre

L’annuncio del presidente di Fondazione Teàrte Eufrasio Anghileri stamattina, in apertura di una conferenza stampa

“Venerdì verranno tolti i ponteggi. Un percorso lungo per un traguardo importante”

LECCO – “Sabato 29 novembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale del Teatro della Società”. Ad annunciarlo stamattina, in apertura della conferenza stampa dedicata alla presentazione della Fondazione Teàrte che gestirà il teatro, è stato lo stesso presidente della Fondazione, Eufrasio Anghileri. Un momento tanto atteso da tutti i lecchesi che arriva dopo 8 lunghi anni di chiusura per gli importanti lavori di restauro.

Era il 2017 quando le porte del Teatro della Società vennero chiuse a seguito del verbale di inagibilità dei Vigili del Fuoco per problemi di staticità del soffittone, dando il via a un profondo intervento di ristrutturazione che si è protratto nel tempo. Durante questi mesi sono state organizzate anche delle visite guidate al cantiere per far conoscere nel dettaglio a tutti i cittadini gli interventi effettuati e i relativi costi (QUI l’articolo al termine dei lavori del 1° lotto).

I lavori del primo lotto si sono concentrati sulla: bonifica dell’amianto dal soffittone con lo strappo dell’acrilico del dipinto “Il teatro della vita” di Orlando Sora e riapposizione, un unicum in ambito artistico per la tipologia del substrato in amianto su cui il pittore ha realizzato la sua opera; bonifica dell’amianto ritrovato in altre parti del teatro durante i lavori; inserimento dell’impianto di climatizzazione con la revisione della centrale termica e di un nuovo impianto di unità di trasformazione dell’aria. A ottobre dello scorso anno, invece, il via ai lavori del secondo e ultimo lotto per il recupero funzionale.

“Meteo permettendo venerdì (3 ottobre, ndr) verranno tolti i ponteggi e il Teatro della Società svelerà il suo nuovo volto, riportato agli originali colori voluti da Bovara” ha spiegato il sindaco Mauro Gattinoni mentre Anghileri ha sottolineato: “Un percorso lungo per un traguardo importante. La stagione culturale ufficiale inizierà a gennaio, nonostante il momento di passaggio stiamo lavorando per offrire una programmazione completa e di qualità”.

Il sindaco ha quindi concluso: “Un ringraziamento all’assessore Maria Sacchi e a tutto lo staff tecnico che ha lavorato alacremente per poter arrivare nei tempi più rapidi possibili alla riapertura di questo luogo caro ai lecchesi e che, d’ora in avanti, sarà letteralmente ‘della società”.