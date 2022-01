Dopo Capodanno e Befana, anche il Carnevale ora rischia di “saltare”

Si va verso la cancellazione del Carnevalone di Lecco, a giorni la decisione

Anche a Oggiono ci si interroga sulla realizzazione della sfilata dei carri

LECCO / OGGIONO – Lo scherzo, pure quest’anno, potrebbe farlo il Covid: anche per il 2022, a causa dell’emergenza sanitaria, si dovrà quasi sicuramente rinunciare all’evento di Carnevale a Lecco per il terzo anno consecutivo.

La decisione ufficiale è attesa a giorni ma Comune e Prefettura sarebbero orientati verso la cancellazione dell’evento che era previsto per inizio marzo. Troppo rischiosi gli assembramenti che si verrebbero a creare per assistere alla sfilata dei carri che, normalmente, attirano migliaia di persone in città.

Seppur manchino ancora alcune settimane alla data della parata, il ‘verdetto’ non può tardare oltre perché il Carnevale, nella sua apparenza leggera e vivace, è un complesso mosaico di realtà associative e gruppi informali che collaborano alla buona riuscita della sfilata, ognuno con il proprio ‘tassello’ che significa l’allestimento dei carri, dei costumi e delle coreografie che necessitano di tempo per la preparazione. A Lecco a guidare il Carnevalone e fare da coordinatore è da sempre la Lecchese Turismo Manifestazioni.

Le condizioni per l’evento sembrano non esserci anche questa volta, pur in una situazione diversa rispetto alle ultime due ‘mancate’ edizioni: nel 2020 la manifestazione era stata sorpresa dalla prima ondata di Covid e annullata pochi giorni prima del suo svolgimento, lo stesso era stato per le altre sfilate previste in provincia, mentre nel 2021 era evidente, ancora in piena pandemia, che non si sarebbero potute realizzare.

Quest’anno possiamo contare su vaccini e green pass, ma il picco di casi raggiunto nuovamente in queste ultime settimane stanno convincendo le autorità a rinunciare all’evento così come era stato per lo spettacolo pirotecnico di Capodanno e gli eventi per l’Epifania.

Insieme a Lecco, anche Oggiono si sta interrogando sull’opportunità di organizzare il Carnevale: amministrazione comunale e Pro Loco si stanno confrontando per valutare se mantenere oppure cancellare la sfilata dei carri – che nella città brianzola è una delle più grandi dopo quella del capoluogo manzoniano – ed eventualmente proporre iniziative differenti e di minor impatto, per ‘salvare’ la tradizione.