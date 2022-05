Dopo due anni di stop, tutto pronto per la Fiera di Castello

Dieci giorni in compagnia con musica, buona cucina e divertimento

Si comincia venerdì 20 maggio alle ore 19. Un appuntamento fortemente voluto dai volontari

LECCO – Manca veramente poco all’apertura della 31^ edizione della Fiera di Castello che sarà domani, venerdì 20 maggio, alle ore 19. Dopo due anni di assenza la riapertura fortemente voluta dal gruppo di volontari sta per avvenire e, com’è possibile vedere dal programma, sono intense le giornate che condurranno alla conclusione della Fiera 2022 prevista per il 29 maggio.

Dieci serate per ritrovarsi e gustare un buon piatto o una buona pizza (in alcuni casi non solo a cena, ma anche a pranzo) o fare quattro salti a suon di musica. Non potevano mancare la pesca di beneficenza e i gonfiabili per i più piccini, il torneo di burraco, la grande tombolata e la polenta taragna a cura degli Alpini di Castello. Il gruppo dei volontari, coordinati da Agostino, si augura che queste proposte vengano ben accolte e che ci sia un buon riscontro di pubblico.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FIERA DI CASTELLO