Con la ritrovata libertà piazze piene e passeggiate sul lungolago

Un caffè, un giro in moto o in bici… ecco Lecco questa mattina

LECCO – Primo giorno di zona gialla in Lombardia, dopo oltre un mese di lockdown c’è tanta voglia di uscire anche a Lecco. Ecco alcune immagini del centro nella tarda mattinata di oggi, domenica. Complice anche la bella giornata di sole c’è tanta gente in giro: chi sfrutta il primo giorno di ritrovata libertà per guardare le vetrine del centro e fare qualche acquisto natalizio e chi si regala un buon caffè o l’aperitivo seduto al tavolino di un bar.

Le piazze sono piene, la persone (tutte rigorosamente munite di mascherina) ne hanno approfittato anche per fare una passeggiata sul lungolago. Anche il traffico, che ormai sembrava un lontano ricordo, è tornato a impossessarsi delle strade del centro. Sul lungolago, in mezzo alle auto in fila, motociclisti e ciclisti hanno sfidato le rigide temperature invernali. Immagini che non vedevamo da un po’ di tempo e che oggi ci fanno quasi impressione…