Dopo il restauro la statua di Garibaldi risplende grazie ad una nuova illuminazione

La valorizzazione del monumento in occasione della riapertura del Teatro della Società lo scorso 29 novembre

LECCO – La Statua di Giuseppe Garibaldi di fronte al Teatro nell’omonima piazza è valorizzata da una nuova illuminazione architetturale puntuale, pensata per esaltare il monumento senza generare impatto visivo sul contesto circostante.

L’intervento, come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, “nasce dalla volontà di conferire alla statua un’illuminazione scenografica ma al tempo stesso efficiente e sostenibile, attraverso la selezione di apparecchi di design ad alta efficienza energetica”.

Nello specifico, il progetto ha previsto l’illuminazione esclusivamente del prospetto frontale della statua mediante una proiezione luminosa ottenuta da un proiettore installato su un sostegno esistente nella piazza.

La scelta delle ottiche, delle potenze e degli accessori è frutto di un’attenta valutazione tecnica mirata a garantire un’illuminazione efficace e controllata, nel pieno rispetto delle normative sull’inquinamento luminoso. “Gli apparecchi adottati – spiega sempre Sacchi – integrano tecnologie LED di ultima generazione e sistemi di regolazione del flusso luminoso conformi alla normativa vigente, permettendo così un’illuminazione dinamica, efficiente e sostenibile. Il nuovo proiettore è stato alimentato in derivazione dal punto luce già presente in piazza, evitando interventi invasivi sull’area urbana”.

“Con l’occasione della riapertura del teatro ho ritenuto doveroso dare dignità alla statua di Garibaldi: dapprima si è provveduto al suo restauro e quindi si è anche illuminata con una luce puntuale che non crea ombre sul teatro retrostante” ha quindi concluso l’assessore.