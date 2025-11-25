Dopo la frana di tre anni fa, conclusi i lavori sulla nuova Lecco-Ballabio

Era il 9 dicembre 2022 quando uno smottamento di grosse dimensioni piombò sulla strada

“Ultimati in modo definitivo anche i lavori di messa in sicurezza del fronte e del vallo contenitivo”

LECCO – Nei giorni scorsi, dopo quasi tre anni, sono terminati i lavori sulla nuova Lecco-Ballabio. Era il 9 dicembre 2022 quando una frana di grosse dimensioni piombò sulla strada investendo un furgone i cui occupanti si salvarono per miracolo. La strada restò chiusa per diversi giorni e poi cominciarono una lunga serie di lavori di messa in sicurezza che si sono conclusi lo scorso 19 novembre.

“Dopo una prima fase che aveva visto l’intervento pronto e determinato del Ministro Salvini, con una veloce riapertura della circolazione, si sono ultimati in modo definitivo anche i lavori di messa in sicurezza del fronte e del vallo contenitivo – ha commentato via social il consigliere provinciale con deleghe a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli -. Un grande passo avanti per la messa in sicurezza della strada. Un lavoro importante, fatto con pazienza e dedizione. Centimetro dopo centimetro, i risultati arrivano”.