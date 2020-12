Dopo la neve, il pericolo ora è il ghiaccio. Gettato il sale nella notte

Rischio gelate, l’intervento del Comune e le raccomandazioni ai cittadini

Operai al lavoro nella notte per la salatura delle strade

LECCO – Dopo la copiosa nevicata di ieri, ora il pericolo sulle strade è quello del ghiaccio, questo nella notte, hanno fatto sapere dal Comune di Lecco, sono proseguiti gli interventi per la pulizia delle strade: alle 2 della notte i nove mezzi spazzaneve in funzione dalla sera precedente hanno ripreso a circolare per la salatura strade e con un nuovo spazzamento.

Il problema riguarda, non solo le strade, anche i marciapiedi e le vie pedonali del centro rimaste sporche di neve.

Due pattuglie di agenti della Polizia Locale sono rimaste in servizio fino alle 24 per monitorare e continuare a intervenire su richiesta dei cittadini e oggi continueranno a sorvegliare il territorio e a effettuare gli interventi che si renderanno necessari. Anche la centrale operativa resta attiva dalle 7 alle 24 per le richieste dei cittadini.

L’allerta per la giornata di oggi deriva dal rischio di gelate, “pertanto – scrive l’amministrazione comunale – la cautela e una riduzione degli spostamenti, da effettuare solo quando strettamente necessari, restano fondamentali”.

Neve, problemi e interventi in città

Le nevicate cadute copiose sulla città di Lecco nel corso della nottata e nella mattinata di lunedì hanno impegnato gli operatori dei servizi comunali preposti alle manutezioni e agli interventi sulle strade e nelle aree pubbliche cittadine, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e gli agenti della Polizia Locale di Lecco, il tutto in interventi svolti anche in collaborazione con altre forze dell’ordine di stanza nel nostro territorio.

Accanto alle attività di programmazione, preparazione e gestione dell’emergenza neve realizzate sin dalla scorsa serata con spargimento di sale sulle strade e dalle prime ore del mattino, in mattinata sono state rilevate e gestite alcune criticità riscontrate nella parte alta della città di Lecco, con diverse auto in panne ai bordi delle strade, per le quali è stato necessario coordinare interventi di regolazione del traffico e di rimozione puntuale della neve.

Diverse operazioni di ripristino, anche in coordinamento con i Vigili del Fuoco, sono state realizzate per porre rimedio agli episodi di caduta rami ai bordi delle strade, come quelli verificatisi in via Cavalesine, corso Emanuele Filiberto e via XI Febbraio.

La perdita di controllo di un TIR in viale Brodolini e il danneggiamento di un veicolo per la caduta del ghiaccio da un tetto in via Ghislanzoni hanno richiesto delicati interventi di gestione, rilievo e ripristino della circolazione, anche in collaborazione con i Vigili del Fuoco.

Operazioni di pulizia, spiegano dal Comune, sono state eseguite in via Airoldi e Muzzi, con un’attenzione speciale alla rampa di accesso al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni, mentre una breve chiusura di viale Dante a metà giornata ha reso possibile un ripristino accurato della trafficata direttrice.

“Nel pomeriggio – aggiungono dall’amministrazione comunale – fermo restando il monitoraggio continuo delle strade principali di Lecco e delle vie di accesso alla città, su tutte la vecchia strada di collegamento con la Valsassina, l’attenzione si è concentrata in maniera più importante sulle strade secondarie, nei rioni e sui marciapiedi, anche in risposta alle segnalazioni dei cittadini giunte alla centrale operativa”.