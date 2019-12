Dopo la pioggia, Natale dovrebbe riportare il sole

La tendenza è al miglioramento per i prossimi giorni

Meteo più stabile e il giorno di Natale dovrebbe splendere il sole

LECCO – Dopo la pioggia caduta con insistenza negli ultimi giorni su tutto il Lecchese, nelle prossime ore dovrebbe tornare a splendere il sole. La tendenza vuole infatti una situazione meteo più stabile.

A Lecco, domenica, sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura dovrebbe oscillare tra i 12 °C della massima e i 6 °C della minima. Con l’avvicinarsi del Natale la tendenza è al miglioramento su tutta la nostra provincia: lunedì 23 dicembre cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

Migliora ancora nel corso della vigilia e soprattutto a Natale dovrebbe splendere il sole, anche se è previsto un lieve abbassamento delle temperature, soprattutto per quanto riguarda le minime che toccheranno 1 °C. La situazione non dovrebbe cambiare di molto nemmeno nella giornata di Santo Stefano, anche se potrebbe esserci un aumento della nuvolosità.