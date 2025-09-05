Dopo l’estate il gruppo di cammino di Anteas Lecco riprende le attività

Camminate di gruppo nei quartieri di Lecco e dintorni

Benessere psicofisico e socialità: prima uscita il 10 settembre

LECCO – Dopo la pausa estiva, il Gruppo di Cammino di Anteas Lecco riprende le attività. La prima uscita è in programma per mercoledì 10 settembre, con ritrovo alle ore 9.30 in piazza Cermenati a Lecco.

Il Gruppo di Cammino, guidato da walking leader esperti, si ritrova ogni mercoledì mattina per percorrere itinerari di circa 90 minuti, lungo il lago o attraverso i rioni di Lecco e dei comuni limitrofi.

“L’obiettivo è mantenere il corpo attivo, promuovendo il benessere fisico, favorendo la socializzazione e riscoprendo angoli del territorio spesso poco conosciuti” spiegano da Anteas Lecco.

Il Gruppo di Cammino di Anteas Lecco aderisce alla rete dei “Gruppi di Cammino” promossa da Ats Brianza, con l’obiettivo di incentivare uno stile di vita sano e attivo.

Il progetto “Gruppi di Cammino” si inserisce tra le numerose iniziative che Anteas Lecco ODV promuove sul territorio per favorire l’invecchiamento attivo, accanto ai corsi di ginnastica dolce, agli incontri di prevenzione della salute, ai laboratori artistici, agli spazi di socialità presso la Casa della Carità e ai corsi di formazione digitale.

La partecipazione al Gruppo è libera e gratuita. È richiesta la tessera associativa di Anteas Lecco ODV, oltre all’iscrizione tramite la compilazione del modulo online disponibile sul sito www.anteaslecco.it.

Per ulteriori informazioni è possibile mandare una mail a lecco@anteaslombardia.org

PROGRAMMA-INIZIATIVA-10-SETTEMBRE