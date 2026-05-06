Dopo tanti anni di abbandono l’Autostazione di Galbiate sarà riqualificata

Regione Lombardia ha approvato il finanziamento per il progetto di rigenerazione

“I nuovi spazi potranno promuovere percorsi di inclusione lavorativa di soggetti fragili”

GALBIATE – Regione Lombardia ha approvato il finanziamento al Comune di Galbiate per l’intervento di riqualificazione dell’Autostazione. per un quadro economico totale di 950.000 euro.

“Si tratta di un ottimo risultato della nostra Amministrazione che da subito si è spesa e impegnata per questa opportunità – ha detto il sindaco Piergiovanni Montanelli -. Abbiamo ereditato l’immobile in uno stato di totale trascuratezza, luogo di marginalità e abbandono che rischiava di innescare dinamiche di degrado urbano e percezione di insicurezza diffusa. Per scongiurare questo scenario e per restituire senso, valore e funzione a questo spazio l’Amministrazione ha deciso di avviare un progetto di riqualificazione mirato, integrato nella più ampia visione strategica delle Aree Interne, impegnandosi a dargli una nuova identità finalizzata ad innescare virtuosi processi di rigenerazione urbana e inclusione sociale“.

L’intervento proposto si fonda su una visione inclusiva e generativa della rigenerazione, in cui il recupero fisico dell’immobile si accompagna alla creazione di nuove opportunità di crescita personale e lavorativa per la comunità locale.

“Riattivare questo spazio significa, infatti, rimettere in circolo energie sociali, rafforzare i legami di comunità e promuovere modelli di sviluppo sostenibili, partecipati e radicati nel contesto locale – ha continuato il sindaco -. Gli spazi riqualificati potranno promuovere percorsi di inclusione lavorativa di soggetti fragili, attivando una coprogettazione con gli Ambiti di zona, il Centro per l’impiego della Provincia e le cooperative che già sono attive sui territori dell’area interna. Le iniziative e i nuovi servizi si rivolgeranno non solo ai cittadini di Galbiate, ma anche a coloro che ruotano nel circuito dell’Ambito di Lecco, favorendone l’integrazione e il rapporto con la comunità. Mi permetto inoltre di ricordare i 662.547 euro di finanziamento avuti dal GSE solo qualche mese fa per le nostre scuole”.

“Numeri che danno l’idea di un’Amministrazione capace, che ben conosce il territorio e le sue necessità e che silenziosamente mette in atto strategie per risolvere situazioni congelate da decenni (l’Autostazione è abbandonata dai primi anni 2000) o per introdurre innovazione (Lo spot, il Fondo di Comunità, il progetto Radici con le Ali, il progetto Intrecci, solo per citare alcuni esempi) senza trascurare la valorizzazione del patrimonio pubblico (palestra di Villa Vergano, cimiteri…). Avrei molto altro da dire ma… ci saranno altre occasioni”.

Il sindaco ha ringraziamo Regione Lombardia per la fiducia, la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino per il supporto nel percorso di candidatura al bando, l’Ambito di Lecco per la condivisione del progetto e gli uffici del Comune di Galbiate per la parte tecnica.

“Un grande risultato, frutto di preziose relazioni tra diverse parti e della fiducia nella nostra Amministrazione che è in grado di proporsi al territorio con competenza. Lasciamo le sterili polemiche a chi ben conoscete. Noi continuiamo a lavorare per la nostra bella regione e per coloro che la abitano, certi che Galbiate abbia le caratteristiche per essere protagonista del cambiamento”.