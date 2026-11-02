Doppio Diploma, al Pertini un incontro informativo promosso da Informagiovani

La partecipazione è gratuita

Un pomeriggio dedicato a studenti e famiglie per conoscere il percorso che consente di conseguire il diploma italiano e quello statunitense

LECCO – Ottenere il diploma italiano e quello statunitense attraverso un unico percorso formativo: è questa la possibilità al centro della terza edizione dell’evento sul doppio diploma, promosso da Informagiovani del Comune di Lecco e in programma domani, martedì 3 novembre alle 17.30, presso la sede di Informagiovani nel centro civico Sandro Pertini.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi terze degli istituti secondari di primo grado e delle classi prime, seconde e terze degli istituti secondari di secondo grado, oltre che alle loro famiglie, con l’obiettivo di far conoscere le caratteristiche di questo programma e le opportunità formative che offre.

Il doppio diploma consente di affiancare al normale percorso scolastico italiano un programma di studi online riconosciuto negli Stati Uniti. Al termine del percorso, gli studenti possono conseguire due titoli di studio, italiano e statunitense, ampliando le proprie prospettive di proseguimento degli studi e di sviluppo professionale anche in ambito internazionale.

Nel corso dell’evento, i referenti di agenzie specializzate presenteranno il funzionamento del programma, le modalità di partecipazione e gli aspetti da valutare prima di intraprendere questo percorso. Sarà un’occasione per porre domande, approfondire le diverse proposte e acquisire gli elementi necessari a valutare consapevolmente questa opportunità.

Così l’assessore ai Giovani Lorella Cesana: “In un contesto sempre più internazionale, offrire ai nostri ragazzi occasioni per ampliare le proprie competenze linguistiche e culturali significa investire concretamente sul loro futuro. L’incontro sul doppio diploma rappresenta un’importante opportunità per studenti e famiglie per conoscere un percorso formativo innovativo, capace di aprire nuove prospettive di studio e di crescita personale. Come Amministrazione, attraverso l’importante lavoro di Informagiovani, vogliamo continuare a sostenere iniziative che aiutino i giovani a orientarsi con consapevolezza e ad affrontare con maggiori strumenti le sfide del domani”.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione tramite il modulo online a questo collegamento. Maggiori informazioni sui canali social di Informagiovani (Instagram e FB), oltre che al telefono e via WhatsApp al numero 347 1343292 o all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it