Dote Comune – Anci Lombardia: due tirocini anche in Provincia di Lecco

Scade giovedì 25 giugno il termine per presentare le domande

I progetti, della durata di 6 mesi e 12 mesi, prevedono un impegno di 20 ore settimanali

LECCO – Scade giovedì 25 giugno il termine per presentare le domande di partecipazione all’avviso 14/2025 Dote Comune – Anci Lombardia, che prevede in Provincia di Lecco i seguenti tirocini:

1 tirocinio in area Turismo (codice PLC142506V01) presso la sede di Lecco (corso Matteotti 3) – durata 6 mesi – 20 h/settimanali

1 tirocinio in area Edilizia scolastica – Progettazione in Bim (codice PLC142512V02), presso la sede di Lecco (corso Matteotti 3) – durata 12 mesi – 20 h/settimanali

Dote Comune è un’esperienza formativa nella pubblica amministrazione per inoccupati o disoccupati di età uguale o superiore a 18 anni, residenti in Lombardia, organizzata e promossa da Regione Lombardia, Anci Lombardia, AnciLab ed enti locali aderenti.

I partecipanti hanno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti istituzionali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini, in un’esperienza di cittadinanza attiva.

I progetti, della durata di 6 mesi e 12 mesi, prevedono un impegno di 20 ore settimanali.

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una Dote cittadini italiani, dei Paesi dell’Unione europea ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Lombardia, inoccupati o disoccupati, di età uguale o superiore ai 18 anni.

Il cittadino straniero proveniente da Paese non comunitario e regolarmente soggiornante in Italia può svolgere in Lombardia l’esperienza di Dote Comune secondo le modalità indicate nell’avviso, purché in possesso della carta o del permesso di soggiorno.

È prevista un’indennità mensile di tirocinio di 400 euro e al termine dell’esperienza vi sarà la certificazione delle competenze acquisite, secondo il Quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia. Dote Comune è un tirocinio, quindi un’esperienza formativa a carattere teorico-pratico, non un contratto di lavoro.

In base al nuovo Protocollo d’intesa Anci – Regione Lombardia la partecipazione a Dote Comune costituisce assolvimento del percorso di politica attiva del lavoro. Quindi i candidati selezionati che dichiarino di essere disoccupati o in cerca di prima occupazione, perciò rientranti nella categoria indicata nell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015, dovranno essere iscritti ai Centri per l’impiego e stipulare il Patto di servizio personalizzato in un ente accreditato per i servizi al lavoro (Centro per l’impiego). Di conseguenza dovranno consegnare all’ente ospitante la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did).

L’avviso di selezione di Dote Comune, che prevede 48 tirocini, è stato pubblicato giovedì 11 giugno e contiene lo schema di domanda da inviare e tutte le informazioni necessarie alla procedura. Per informazioni si rimanda all’avviso, per gli orari di apertura dell’ufficio Protocollo consultare il seguente link.

Per informazioni:

0341 295552 antonella.bellani@provincia.lecco.it

0341 295339 fabio.sampietro@provincia.lecco.it

www.dotecomune.it/