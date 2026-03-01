Dote Comune: aperte le candidature per tre tirocini a Lecco

Il termine per presentare le domande è martedì 10 marzo

Un tirocinio nell’edilizia scolastica e due nell’area accoglienza

LECCO – Sono aperte le candidature fino a martedì 10 marzo per presentare le domande di partecipazione all’avviso 11/2025 Dote Comune – Anci Lombardia che prevede l’avvio di tre tirocini in provincia di Lecco.

Uno nell’area dell’Edilizia scolastica – Gestione Appalti (Codice PLC112512S03), presso la sede di Lecco in corso Matteotti 3 della durata 12 mesi, a cui si aggiungono altri due tirocini nell’area Accoglienza (Codice PLC112506S01) della durata 6 mesi. Uno presso il Centro per l’impiego di Lecco e l’altro presso il Collocamento mirato nella sede di corso Matteotti 3.

Dote Comune è un’esperienza formativa nella pubblica amministrazione per inoccupati o disoccupati di età uguale o superiore a 18 anni, residenti in Lombardia, organizzata e promossa da Regione Lombardia, Anci Lombardia, AnciLab ed enti locali aderenti. I partecipanti hanno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti istituzionali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini, in un’esperienza di cittadinanza attiva. è un’esperienza formativa nella pubblica amministrazione per inoccupati o disoccupati di età uguale o superiore a 18 anni, residenti in Lombardia, organizzata e promossa da Regione Lombardia, Anci Lombardia, AnciLab ed enti locali aderenti. I partecipanti hanno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti istituzionali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini, in un’esperienza di

I progetti, della durata di 12 mesi e 6 mesi, prevedono un impegno di 20 ore settimanali. Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una Dote cittadini italiani, dei Paesi dell’Unione europea ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Lombardia, inoccupati o disoccupati, di età uguale o superiore ai 18 anni.

Il cittadino straniero proveniente da Paese non comunitario e regolarmente soggiornante in Italia può svolgere in Lombardia l’esperienza di Dote Comune secondo le modalità indicate nell’avviso, purché in possesso della carta o del permesso di soggiorno. È prevista un’indennità mensile di tirocinio di 400 euro e al termine dell’esperienza vi sarà la certificazione delle competenze acquisite, secondo il Quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia.

Dote Comune è un tirocinio, quindi un’esperienza formativa a carattere teorico-pratico, non un contratto di lavoro. In base al nuovo Protocollo d’intesa Anci – Regione Lombardia la partecipazione a Dote Comune costituisce assolvimento del percorso di politica attiva del lavoro.

Perciò i candidati selezionati che dichiarino di essere disoccupati o in cerca di prima occupazione, perciò rientranti nella categoria indicata nell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015, dovranno essere iscritti ai Centri per l’Impiego e stipulare il Patto di servizio personalizzato in un ente accreditato per i servizi al lavoro (Centro per l’impiego). Di conseguenza dovranno consegnare all’ente ospitante la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did).