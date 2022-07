Più di 8 mila famiglie riceveranno il contributo di Regione Lombardia, oltre trecento nel lecchese

Antonio Rossi: “Ha permesso a tanti genitori di iscrivere i propri bambini a corsi sportivi senza incidere sul bilancio familiare”.

MILANO / LECCO – “8.055 famiglie lombarde riceveranno a breve il contributo regionale legato a ‘Dote Sport 2021’. La Regione dà una mano vera a tante mamme e tanti papà in difficoltà a far quadrare il bilancio famigliare in questo momento storico particolarmente critico”.

Nell’annunciare l’approvazione delle graduatorie della misura di sostegno dedicata all’incentivazione della pratica sportiva tra i giovani, Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, precisa: “La misura è stata un vero successo e ha permesso a tanti genitori di iscrivere i loro bambini e i loro ragazzi ai corsi delle discipline preferite, senza costringerli sacrificare lo sport a favore di altre voci del budget familiare”.

Il contributo

Ogni famiglia richiedente riceverà a breve comunicazione da Regione Lombardia relativa alla pubblicazione della graduatoria, con indicazioni su come verificare l’esito/stato della propria domanda.

A seguire la suddivisione per provincia della ripartizione delle 8.055 domande ammesse (anche più per famiglia, a seconda del numero di figli) e finanziate con i 2 milioni di euro della misura ‘Dote sport 2021’.

In provincia di Lecco sono state 317 le richieste ammesse (Bergamo: 747; Brescia 847; Città Metropolitana di Milano 2.522; Como 519; Cremona 341; Lodi 233; Mantova 330; Monza e Brianza 836; Pavia 415; Sondrio 183; Varese 765).

Il beneficio prevedeva un minimo di 50 euro e un massimo di 200 euro per domanda.

Rossi: “Lo sport è fondamentale nella vita dei ragazzi”

“La salute dei ragazzi – puntualizza il pluricampione olimpico – viene al primo posto per Regione. La pratica sportiva è fondamentale per garantire loro una crescita sana ma è altrettanto importante anche per una vita equilibrata di adulti e anziani. Per questo la Giunta è impegnata da tempo a incentivare la pratica sportiva tra i giovani, e più in generale tra tutti i cittadini. Questa misura da 2 milioni di euro è solo l’ultimo di una serie di provvedimenti che ha portato ottimi risultati, sia in campo sportivo sia nell’incremento del numero delle persone che in Lombardia praticano un qualche tipo di attività fisica”.