Domande entro le 12.30 di giovedì 4 marzo

LECCO – Nell’ambito del nuovo avviso DoteComune di Anci Lombardia, il Comune di Lecco promuove due nuovi tirocini della durata di 12 mesi ciascuno presso l’ufficio stampa e lo sportello unico edilizia dell’ente.

DoteComune è un’importante opportunità di formazione teorico-pratica, che permette ai partecipanti di contribuire a migliorare i servizi con un’esperienza di cittadinanza attiva. Vi possono partecipare i soggetti disoccupati o inoccupati di età pari o superiore a 18 anni, residenti in Lombardia. La domanda potrà essere presentata online attraverso il portale dei servizi del cittadino, utilizzando le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) oppure direttamente al servizio protocollo del Comune di Lecco, facendola visionare prima al servizio informazione, comunicazione e partecipazione, sito in piazza Diaz 1 al piano terra, o ancora tramite il servizio postale, purché essa arrivi all’ufficio protocollo entro la scadenza indicata.

Il tirocinante che effettuerà la sua esperienza di cittadinanza attiva presso l’ufficio stampa del Comune di Lecco contribuirà alla realizzazione dei compiti affidati al servizio, imparando a conoscere l’assetto organizzativo dell’ente e i suoi strumenti di comunicazione, collaborerà alla raccolta di informazioni e alla produzione di materiali per la stampa, alla redazione di testi e all’acquisizioni di immagini, contribuendo alla preparazione dei comunicati stampa e alla gestione delle conferenze stampa, oltre che al monitoraggio della rassegna stampa, apprendendo le dinamiche di relazione con gli altri servizi comunali e con gli organi di informazione locale. Il tirocinante che effettuerà la sua esperienza di cittadinanza attività presso lo sportello unico edilizia del Comune di Lecco, che si occupa di fornire un’adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli strumenti di pianificazione edilizia, affiancherà il personale in servizio nel front-office, nella gestione delle istanze di accesso agli atti e nella registrazione delle pratiche edilizie tramite gli applicativi informatici in dotazione.

La domanda di partecipazione da presentare entro le 12.30 di giovedì 4 marzo e tutte le altre informazioni sono disponibile a questo collegamento.