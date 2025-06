Drago dei Vigili del Fuoco sul San Martino per un’esercitazione

Il sorvolo ha attirato l’attenzione dei residenti, ma non c’è stato nessun incidente, si tratta solamente di un’esercitazione programmata

LECCO – Numerose segnalazioni sono giunte in redazione questa mattina, martedì, per la presenza del “Drago”, l’elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sorvolare la zona di San Martino.

Nessuna emergenza in corso, né interventi legati a incidenti in montagna: si tratta infatti di un’esercitazione programmata, che coinvolge il personale dei Vigili del Fuoco e l’unità SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), specializzata nei soccorsi in ambienti impervi come grotte, montagne, corsi d’acqua e scenari alluvionali.

Un’attività addestrativa fondamentale per garantire prontezza operativa e massima efficacia negli interventi reali.