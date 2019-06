Due studiosi americani sulle tracce di Leonardo, a breve un libro e un documentario

Massimo Mazzoleni guida Brown e Isbout tra il lago e la Valsassina

“Una bellissima occasione per veicolare oltre oceano la bellezza del nostro territorio”

LECCO – Due giorni sulla tracce di Leonardo Da Vinci per Christopher Heath Brown, della società americana Brown Discoveries LLC, e Jean-Pierre Isbout, professore universitario, scrittore e video-documentarista di spicco.

I due studiosi e appassionati di Leonardo, accompagnati da Massimo Mazzoleni (ex sindaco di Pasturo e proprietario dell’Alpe di Campione), hanno trascorso un week-end nel lecchese per scoprire i luoghi visitati dal genio toscano.

“Purtroppo il tempo era poco ma è stata una prima visita, Brown e Isbout torneranno a settembre per una settimana in modo da completare le visite ai nostri luoghi e acquisire immagini e informazioni per un video documentario”.

Come anticipato, infatti, grazie all’accordo stretto da Mazzoleni con i due importanti studiosi a breve vedranno la luce un libro e un documentario: “Credo fermamente che siano temi da approfondire e da valorizzare specie se Lecco e il suo territorio vogliono darsi quella sempre più elevata connotazione di territorio a vocazione turistica ricettiva a cui personalmente credo – ha detto Mazzoleni -. Leonardo può rappresentare la chiave di volta per la sua importanza internazionalmente riconosciuta”.

A settembre sarà già a completamento la prima parte dell’opera editoriale concernente la vita, le opere di Leonardo da Vinci e le nostre località: “Sto già cercando anche una casa editrice italiana che possa essere interessata a pubblicare l’opera in italiano”.

La due giorni lecchese degli studiosi americani

Già effettuate le prime riprese con la collaborazione del regista Antonio Losa: “Un ringraziamento al sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, al parroco di Abbadia don Vittorio Bianchi e alla guida che ci hanno accompagnato nella visita della chiesa di San Giorgio”.

La due giorni è proseguita con la visita alla grotta Ferrera, alle grotte di Laorca, alla Rocca di Baiedo e alla Cascata della Troggia dove il gruppo ha incontrato Paolo Cagnotto responsabile di Lecco Film Commission. Ultima tappa ai Piani di Bobbio da dove i due studiosi hanno potuto godere di una visione d’insieme del nostro territorio prima del pranzo al rifugio Ratti-Cassin.

“Sono rimasti molto colpiti dalla bellezza dei nostri luoghi e dalle bellezze naturalistiche – conclude Mazzoleni -. Al di là del progetto editoriale, anche il video documentario sarà una bellissima occasione per veicolare oltre oceano le nostre località”.