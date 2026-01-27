Due nuove “piccole grandi” donazioni al reparto di Oncologia

Si tratta di effetti personali destinati ai pazienti ricoverati

“Un gesto che porta calore e dignità, alleviando il peso della malattia con una concreta vicinanza e attenzione”

LECCO – “Grazie di cuore per la vostra generosità anonima, che parla più forte di mille parole. Anche la fotografia qui sopra, che ritrae il personale del reparto di Oncologia, testimonia con forza la gratitudine per il materiale ricevuto e il valore di questi gesti di solidarietà”.

A parlare è, ancora una volta, Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo Area Sociale. Ancora una volta sono arrivate donazioni preziose: una da parte di una signora nel mese di dicembre scorso e, in questi giorni, un’altra da parte di una signora anonima. Si tratta di effetti personali (pigiami da uomo e da donna, canotte e slip da uomo, spazzole per capelli, deodoranti spray e creme per il corpo) destinati al reparto di Oncologia.

“Il vostro gesto gentile, così come quello della Polisportiva di Monte Marenzo per l’ospedale Manzoni di Lecco, porta calore e dignità, alleviando il peso della malattia con una concreta vicinanza e attenzione. Contribuisce a rendere il percorso di cura più confortevole e umano, dimostrando che nessuno è solo. Il ringraziamento arriva anche da parte del personale sanitario e dei pazienti ricoverati”.

Tutto il materiale donato viene utilizzato per aiutare le persone sole o con familiari lontani, che non ricevono supporto nella gestione della biancheria e dell’igiene personale. La coordinatrice infermieristica Elena Rusconi sottolinea quanto sia fondamentale che ogni persona ricoverata possa mantenere la propria dignità, come se fosse a casa propria. Per questo motivo, il supporto che arriva attraverso le donazioni è davvero prezioso.

Soddisfazione per Angelo Fontana che fa da ponte tra il progetto Dolci Coccole e i donatori, a supporto del benessere psicologico dei pazienti durante le cure, solidarietà in corsia: “Ringrazio tutto il personale del reparto di Oncologia, il dott. Antonio Ardizzoia, i medici, gli infermieri e gli operatori per il lavoro quotidiano svolto con professionalità e umanità”.