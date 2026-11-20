Il taglio del nastro stamattina a Villa Locatelli, sede della provincia di Lecco

“Inauguriamo due nuove auto destinate al trasporto di persone anziane”

LECCO – Auser Leucum ha inaugurato due nuovi automezzi elettrici destinati ad accompagnare gli anziani verso i luoghi della cura e della quotidianità. Le due automobili sono state acquistate grazie al sostegno del GAL Parchi e Valli del Lecchese e alla donazione dell’azienda Valassi Costruzioni che si è fatta carico dell’IVA. La cerimonia si è svolta questa mattina presso la sede della Provincia di Lecco.

“Siamo qui per un gesto molto importante che va valorizzato, inauguriamo due auto molto importanti per il nostro lavoro – ha detto il presidente di Auser Provinciale di Lecco Claudio Dossi -. Sono destinate al trasporto di persone anziane verso i luoghi di cura o per portare loro spesa e medicine. Non si tratta soltanto di portare le persone da un posto all’altro, ma significa stare accanto a loro, confortarle, ascoltarle. E’ un servizio che cresce ogni anno perché la società cambia e dobbiamo essere molto attenti a rispondere alle domande di bisogno sociale”.

I numeri di Auser sono impressionanti e parlano di oltre 500 volontari che girano quotidianamente ogni angolo della provincia (e non solo) a bordo degli oltre 75 mezzi (compresi i due nuovi appena inaugurati). A dimostrazione della continua crescita dei bisogni sociali, il presidente Dossi ha mostrato numeri altrettanto impressionanti che mettono a confronto il 2025 con la proiezione per il 2026: +6,7% di servizi erogati da Auser (da 47.534 a 50.708); +2,5% di utenti (da 6.365 a 6.502); +4% di chilometri percorsi (da 761.510 a 792.177).

“Dobbiamo fare un grande applauso ai nostro volontari – ha continuato Dossi -. Il nostro è un sistema che si avvale del supporto del pubblico e del privato in una collaborazione virtuosa e oggi, oltre al GAL Parchi e Valli del Lecchese, dobbiamo ringraziare l’azienda Valassi Costruzioni. Sono ben 260 i piccoli e grandi imprenditori della provincia di Lecco che ci danno una mano nell’acquisto dei mezzi. Questi due mezzi sono destinate alle realtà di Mandello e Calolziocorte, nate recentemente ma che hanno avuto in pochi anni una grande crescita. Faremo sicuramente buon uso di queste auto e saremo ancora più efficaci nel rispondere ai bisogni sociali”.

La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha elogiato il prezioso lavoro di Auser e l’impegno dei volontari: “La nostra provincia non è solo operosa, ma è ricca di volontari che quotidianamente decidono di mettere il ‘tu’ prima dell”io’. Un trasporto sociale non è mai solo un trasporto, ma è non far sentire sola una persona fragile che ha una necessità. Oltre a un grande grazie, siamo disponibili per trovare possibili collaborazioni future”.

A rappresentare il GAL Parchi e Valli del Lecchese c’era il vicepresidente Carlo Pensa: “Sono molto sensibile ai problemi dell’assistenza sociale. La mia attenzione nasce da quanto ero sindaco di Esino Lario, erano gli Anni ’80 quando acquistammo una Fiat Panda 4×4 (allora nevicava molto) per il trasporto. Un giorno un’anziana signora mi confessò che quando vedeva arrivare quel mezzo ‘le veniva su il fiato’, usò proprio questa espressione. Questi mezzi sono messaggeri dell’amore per il prossimo”.

Al taglio del nastro hanno partecipato anche i consiglieri regionali Mauro Piazza, Giacomo Zamperini e Gian Mario Fragomeli che hanno elogiato la formula rappresentata da Auser, la capacità di intercettare in modo capillare i bisogni sociali e la funzione di presidio contro la solitudine e l’isolamento, arrivando anche nelle zone più remote della nostra provincia.

Prima del taglio del nastro la benedizione di Don Giuseppe Salvioni parroco e responsabile della Comunità Pastorale dei Beati Monza e Mazzucconi a Lecco che riunisce le parrocchie di Laorca, Rancio e San Giovanni.