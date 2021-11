Due Open Day virtuali all’Istituto Parini per i futuri alunni

Il primo appuntamento sabato prossimo, 20 novembre. IL secondo Open Day si svolgerà il 7 gennaio 2022

LECCO – L’Istituto G. Parini si presenta ai suoi prossimi alunni con due open-day che apriranno le porte e le aule dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale di via Badoni agli studenti che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.

Il primo dei due appuntamenti è in programma per sabato prossimo, 20 novembre. Il secondo invece è in calendario per il 7 gennaio 2022.

La scelta del percorso da intraprendere terminato il ciclo precedente rappresenta, come noto, un passaggio delicato per i ragazzi e le loro famiglie, che presuppone un’adeguata attenzione agli interessi e alle attitudini personali e al contempo un’adeguata consapevolezza delle specificità dei diversi percorsi possibili.

Proprio per venire incontro a questa esigenza, sabato prossimo i docenti dell’Istituto incontreranno virtualmente i ragazzi interessati, suddividendosi in tre diversi turni.

La scelta di svolgere l’incontro a distanza è stata dettata da ragioni di cautela, alla luce dell’andamento della situazione sanitaria nell’ultimo periodo: ”Abbiamo ritenuto che fosse la soluzione più ragionevole in questo momento, auspicando che nella successiva occasione, l’open day di gennaio, ci siano le condizioni per incontrare di persona i ragazzi e i loro genitori – spiega la Dirigente Raffaella Crimella, in questi giorni in prima linea con gli altri presidi lecchesi per gestire il crescente numero di tracciamenti e difendere l’impegno messo in campo dall’istituzione scolastica per assicurare lo svolgimento in presenza dell’anno scolastico in corso.

“Nel collegamento attiveremo delle stanze in cui i ragazzi e i genitori potranno connettersi con i docenti – prosegue la docente – così da creare le condizioni perché tutti possano interagire con loro e manifestare liberamente dubbi e curiosità, come sarebbe accaduto in presenza”.

Nell’occasione verranno presentati i diversi indirizzi offerti dal Parini e le loro articolazioni (Turistico, Amministrazione finanza e marketing, Relazioni internazionali per il marketing, Sistemi informativi aziendali e Corso professionale quinquennale per i servizi commerciali) e si potranno ricevere tutte le informazioni utili relativamente alla scansione oraria, ai progetti specifici attivati e agli sbocchi professionali.

“L’obiettivo – spiegano dall’Istituto scolastico – è quello di replicare gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno in termini di iscrizioni, che hanno permesso di incrementare il numero della classi prime. Un indizio dell’accresciuta capacità dell’Istituto di elevare la qualità della propria offerta formativa, attraverso la sinergia con le istituzioni e il tessuto produttivo del territorio, secondo la vocazione propria di un Istituto tecnico. A questo open day è ancora possibile iscriversi inviando una mail a orientamento@isgparinilecco.edu.it “.

Il secondo open day rivolto ai più indecisi avrà invece luogo il prossimo 7 gennaio dalle 18.00. Nel frattempo sono in corso di svolgimento le altre attività di orientamento messe in campo dall’Istituto: sono infatti in calendario le ultime date dei pomeriggi al Parini (giovedì 9 e lunedì 16 dicembre) che si svolgono in presenza e offrono agli alunni di terza media l’opportunità di partecipare a lezioni pomeridiane di due materie qualificanti il piano di studi dei diversi indirizzi. Per iscriversi occorre compilare i moduli appositi tramite i link pubblicati sul sito dell’Istituto.

Gli alunni interessati ad avere informazioni specifiche sui corsi di studi offerti dall’Istituto e i loro genitori possono inoltre chiedere di essere ricevuti su prenotazione dai docenti orientatori, in presenza o a distanza, in occasione dei ‘sabati dell’orientamento’, dalle 8 alle 11. Per prenotarsi occorre inoltrare una mail all’indirizzo orientamento@isgparinilecco.edu.it