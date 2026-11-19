Duna vive in provincia di Lecco e ha trascorso anni in canile. Kelly si trova nel Comasco

Chi fosse interessato può contattare l’associazione Protect the Dog al numero 339 1480657

LECCO/COMO – Per Duna la vita è stata per anni quella del canile, tra cemento, freddo e caldo, senza una famiglia e senza la possibilità di correre liberamente in un prato. Per Kelly, invece, l’attesa è cominciata dopo la nascita dei suoi cuccioli, che hanno già trovato tutti una casa. Adesso, per entrambe, resta un ultimo passo: trovare qualcuno disposto ad accoglierle per sempre. A lanciare l’appello è l’associazione Protect the Dog.

Duna, nata nell’ottobre 2021, si trova in provincia di Lecco. Chi la segue la descrive come una cagnolina particolarmente dolce, equilibrata e socievole, alla ricerca del contatto con le persone. Va d’accordo con gli altri cani, maschi e femmine, ma non con i gatti. È sterilizzata, vaccinata, dotata di microchip e in buona salute: è risultata negativa ai test per Leishmania ed Ehrlichia.

Dopo anni trascorsi in canile, per lei si cerca una famiglia che possa finalmente offrirle una quotidianità diversa. In caso di adozione, può raggiungere il Nord e il Centro Italia, previo questionario conoscitivo e colloquio preaffido.

C’è poi Kelly, nata nel dicembre 2023, una cagnolina di taglia medio-piccola. A giugno ha avuto i suoi cuccioli, che sono stati tutti adottati. È rimasta soltanto lei, come racconta l’appello diffuso da chi si occupa della sua ricerca di una famiglia.

Kelly viene descritta come dolce, vivace e giocherellona, con un carattere anche un po’ furbetto. Ha qualche chilo in più dopo la gravidanza, ma è in buona salute, vaccinata e dotata di microchip. Va d’accordo con cani di tutti i sessi, mentre non è compatibile con i gatti. Per lei è prevista la sterilizzazione obbligatoria in futuro.

Attualmente si trova in provincia di Como e può essere affidata in tutta la Lombardia, anche in questo caso dopo un questionario conoscitivo e un colloquio preaffido.

Per informazioni e disponibilità ad adottare una delle due cagnoline è possibile contattare il numero 339 1480657, anche tramite WhatsApp.