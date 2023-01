Durante la pausa natalizia lavori di manutenzione nelle scuole superiori

Interventi da parte della Provincia di Lecco sulle strutture di competenza

“Il nostro impegno e la nostra attenzione verso le scuole sono costanti”

LECCO – Durante il periodo di chiusura delle scuole per le festività natalizie la Provincia di Lecco ha effettuato una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli istituti superiori del territorio provinciale.

“Abbiamo approfittato della pausa natalizia per effettuare diversi lavori nelle scuole superiori di nostra competenza, che necessitano di continui interventi di manutenzione e adeguamenti per l’età degli edifici e per la continua evoluzione delle normative – commenta il Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Fabio Pio Mastroberardino -. Il nostro impegno e la nostra attenzione verso le scuole sono costanti, come dimostra l’aumento dei fondi destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, per mettere a disposizione di studenti, docenti e personale ambienti decorosi e accoglienti”.

Agnesi Merate

Revisione serramenti/porte

Badoni Lecco

Sistemazione pavimentazione ingresso

Scostamento cornicione ammalorato cortile interno

Sistemazione colmo zona laboratori

Sistemazione infiltrazione acque meteoriche laboratorio informatica

Bertacchi Lecco

Intervento per riparazione perdita impianto idrico sanitario generale

Riqualificazione area ecologica

Bovara Lecco

Intervento per riparazione perdita impianto idrico sanitario generale

Revisione serramenti/porte

Fumagalli Casatenovo

Ala nuova sostituzione generatori di calore

Revisione serramenti/porte

Grassi Lecco

Revisione serramenti/porte

Greppi Monticello Brianza

Ultimazione lavori di revisione copertura e allacciamento nuovi pluviali alla linea di scarico acque chiare

Revisione serramenti/porte

Sostituzione di tutte le lampade dell’aula magna con quelle a led

Marco Polo Colico

Bilanciamento impianto

Ultimazione lavori sistemazione autoclave

Rota Calolziocorte

Revisione serramenti/porte

Sistemazione bagni e ripristino intonaci ammalorati

Viganò Merate