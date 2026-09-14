Dal 14 settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, in vigore i nuovi orari invernali
Dal 1° settembre 2026 sono entrate in vigore le nuove tariffe. Rinnovata l’iniziativa “Ti porto io”
LECCO – E’ in partenza la campagna di Linee Lecco per il rinnovo degli abbonamenti, che sottolinea come un abbonamento non sia solo un titolo di viaggio, ma un patto di fiducia tra i passeggeri che ogni giorno scelgono Linee Lecco e l’azienda che si impegna per farli viaggiare al meglio.
Il tema abbonamenti diventa particolarmente sensibile nell’imminenza del ritorno a scuola, ecco alcuni argomenti di interesse per tutti i passeggeri.
Modalità di rinnovo
Sul sito di Linee Lecco, nella sezione “trasporti”, si possono trovare tutte le forme di abbonamento disponibili (mensile, trimestrale, annuale, annuale under 26) e i documenti da scaricare per rinnovarli.
L’ufficio abbonamenti di Linee Lecco, in piazza Bione 15, osserva i seguenti orari:
- Lunedì – venerdì: 8.30–12.30
- Mercoledì: anche 14.00–17.30
L’azienda sta lavorando per consentire, nei prossimi mesi, la possibilità di rinnovare gli
abbonamenti anche online.
Nuovi orari
Dal 14 settembre, con l’inizio ufficiale del nuovo anno scolastico, saranno in vigore i nuovi orari invernali che è possibili trovare sul sito di Linee Lecco.
Nuove tariffe dal 1° settembre
Dal 1° settembre 2026 sono entrate in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico locale, a seguito dell’adeguamento tariffario previsto per quest’anno: l’aumento è di circa l’1,8%. L’aggiornamento interessa anche gli abbonamenti studenti, con importi differenti a seconda
della fascia tariffaria.
Rinnovata la convenzione “Ti porto io”
Il Comune di Lecco ha rinnovato anche per quest’anno l’iniziativa “Ti porto io”, che permette ai giovani fino a 19 anni di utilizzare gratuitamente gli autobus di Linee Lecco. Una misura pensata per sostenere le famiglie, incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e favorire una mobilità più sostenibile tra i più giovani.
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