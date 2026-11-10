E’ iniziata una nuova maratona Telethon: “Lecco modello di solidarietà”

Presentata una 35^ edizione nel ricordo di Fabrizio Fontana: “Gli ho promesso di andare avanti”

“Anche se sarà dura, come dico sempre, l’obiettivo è raccogliere un euro in più dell’anno scorso”

LECCO – 90 comuni (inclusi quelli delle province limitrofe), 70 aziende che hanno deciso di regalare a dipendenti e clienti i panettoni solidali, 13.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado che parteciperanno alla “Lezione di Telethon”, 65 manifestazioni di ogni tipo (ma il dato è in continuo aggiornamento) che animeranno tutta la provincia di Lecco e non solo…

Sono solo alcuni dei numeri della 35^ maratona eventi Telethon che coinvolgerà tutta la provincia di Lecco. Una maratona che, a pochi giorni dalla scomparsa dello storico testimonia Fabrizio Fontana, assume un significato ancora più importante. Durante la conferenza stampa di presentazione svolta oggi pomeriggio in municipio, il primo pensiero è andato proprio a Fabrizio Fontana che è stato ricordato con un caloroso applauso.

“Fabrizio usava la medicina più forte al mondo: l’amicizia. Proprio grazie a questo è riuscito a vivere una vita pienissima – ha detto papà Gerolamo, nella veste di presidente della Uildm Lecco -. Ho promesso a Fabrizio che sarei andato avanti e quindi eccoci qui, continuiamo su questa strada per dare un futuro a chi ha una malattia genetica. Fino ad oggi, grazie alle terapie geniche, la ricerca scientifica ha strappato da morte certa quasi 200 bambini, restituendoli all’abbraccio dei loro genitori e questo mi fa entusiasmare. Anche l’America ci sta osservando per capire come facciamo, ma la nostra forza è che Telethon siamo tutti noi”.

“Io dico sempre che l’obiettivo di quest’anno è fare un euro in più dell’anno scorso. Ma sono consapevole che sarà dura superare gli oltre 470 mila euro raccolti nella scorsa edizione: perciò mi rivolto in particolar modo a tutte le aziende affinché possano darci una mano – ha continuato Gerolamo Fontana -. Noi ci mettiamo tutta la nostra volontà, e proprio per questo ringrazio tutti, ma è indispensabile l’aiuto di ognuno di voi”.

Sul territorio gli ambasciatori Telethon sono tantissimi, molteplici le associazioni che sposano la causa della ricerca scientifica e questo si traduce in un calendario sconfinato di eventi: “Siamo tutti in campo anche quest’anno per esortare tutti a vivere il presente con lo sguardo rivolto al futuro – ha detto Renato Milani, coordinatore provinciale di Telethon -. Abbiamo 35 anni di strada alle spalle e sappiamo che Lecco ha un cuore enorme: ogni minuto nascono 10 bambini con una malattia genetica rara e, se c’è una cosa che ci ha insegnato Fabrizio, è lottare con tutte le nostre forze per loro”.

Alla conferenza hanno partecipato anche il sindaco di Lecco Filippo Boscagli (“siete una squadra che aiuta concretamente la ricerca e siamo orgogliosi di voi”) e la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann che, con emozione ha ricordato proprio Fabrizio Fontana (“per promuovere la ricerca ha messo a disposizione del territorio la sua storia di disabilità”. E poi ha detto a papà Gerolamo “sono certa che Fabrizio continuerà ad essere un arcobaleno per tutti noi e anche questo tuo dolore riuscirai a metterlo a disposizione del territorio e della ricerca”).

Alessandro Betti, direttore nazionale della raccolta fondi Telethon ha ricordato come in provincia di Lecco si riesca a raccogliere oltre 1,40 euro a persona: “Pensate che risultato potrebbe ottenere Telethon se ciò avvenisse in tutta Italia. La sproporzionata generosità di questo territorio ha consentito, per la prima volta, a una associazione no profit di far approvare un farmaco per una malattia genetica rara all’agenzia americana del farmaco”.

Presenta anche Stefania Pedroni, presidente nazionale di Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus): “Ancora una volta siamo qui a testimoniare cosa siamo come rete. La sezione di Lecco rappresenta un fiore all’occhiello: non è solo una provincia da record nella raccolta fondi, ma ha una grandissima capacità di fare rete e credo che questa sia proprio la chiave. La donazione non è solo un atto economico ma è un gesto di comunità e Lecco è un modello importante”.

A chiudere gli interventi due testimonianze importanti da parte di due sindaci: Antonio Rusconi di Bellano, comune più generoso della provincia, che ha ricordato il testimonial Nicolò (“con il suo sorriso ci sprona a fare sempre di più. Speriamo di essere un esempio per tutto il territorio perché quello che fa Bellano, lo fa divertendosi”) e Roberto Maggi di Vercurago che nel corso della sua carriera lavorativo ha potuto toccare con mano l’efficacia di Telethon (“beneficiando di un finanziamento di ricerca, ho potuto vedere il grande rigore con cui vengono selezionati i progetti e con cui vengono gestiti i soldi”).

“Dieci anni fa al mio bimbo è stata diagnosticata la sclerosi multipla – ha detto Sharon Cimino, ambulante e modella -. E oggi, essere testimonial Telethon, oltre a riempirmi di orgoglio, credo sia la cosa che mi rende più felice di questi miei ultimi 20 anni di lavoro nel mondo delle sfilate”.