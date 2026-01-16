“E io dove sono?”: Confartigianato Lecco ospita il dibattito su donne e lavoro di cura

Evento promosso da FamKare con il patrocinio di Confartigianato Imprese Lecco e Movimento Donne Impresa

Appuntamento il 24 gennaio con esperte, imprenditrici e consulenti

LECCO – Un confronto aperto su lavoro di cura, impegni professionali, autonomia economica e prevenzione della violenza economica. É questo il cuore dell’incontro pubblico “E io dove sono? Le donne tra lavoro di cura, impegni professionali e possibilità economiche”, in programma a Lecco sabato 24 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 12.30, nella Sala “Cesare Fumagalli” di Confartigianato Imprese Lecco.

L’iniziativa è promossa da FamKare – L’Assistenza domiciliare sostenibile, in collaborazione con Cristina Pedretti, esperta in empowerment e leadership femminile e Roberta Albanese, consulente finanziaria attenta ai temi della consapevolezza economica. L’evento è patrocinato da Confartigianato Imprese Lecco e dal Movimento Donne Impresa.

L’incontro si inserisce nel calendario di appuntamenti organizzati per celebrare i 10 anni di FamKare, realtà che opera al fianco delle famiglie e dei caregiver, nata con l’obiettivo di porre l’attenzione su un tema di forte rilevanza sociale anche per il territorio lecchese: il legame tra lavoro di cura, indipendenza economica delle donne e rischio di violenza economica e psicologica.

In Italia il lavoro di cura familiare grava ancora in larga parte sulle donne: su 9 milioni di caregiver, circa il 70% è di genere femminile. Una condizione che spesso comporta una riduzione dell’orario di lavoro, l’abbandono dell’attività professionale o una forte dipendenza economica, con conseguenze rilevanti sulla possibilità di compiere scelte autonome e sostenibili nel tempo.

I dati parlano chiaro: il 40% delle donne in Italia non dispone di un conto corrente personale; il 66% delle donne caregiver valuta la possibilità di lasciare il lavoro o ridurlo; negli ultimi cinque anni oltre 220mila donne over 45 si sono dimesse dal lavoro per assistere un familiare. La dipendenza economica è inoltre riconosciuta come uno dei fattori che possono facilitare situazioni di violenza economica e psicologica, spesso silenziosa e poco riconosciuta.

Durante l’incontro si affronteranno in modo divulgativo e concreto temi come il lavoro di cura come responsabilità continua e spesso invisibile, l’impatto della cura sulle scelte professionali e sul reddito, l’indipendenza economica come strumento di tutela e prevenzione e il bisogno di modelli di assistenza sostenibili che non mettano a rischio il futuro dei caregiver.

Interverranno Chiara Bianconi, co-fondatrice di FamKare, Cristina Pedretti, consulente e fondatrice di CP Consulting, Roberta Albanese, consulente finanziaria, e Silvia Dozio, imprenditrice e presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco e Lombardia e vicepresidente nazionale del Movimento Donne Impresa.

Il patrocinio di Confartigianato Imprese Lecco conferma l’attenzione dell’associazione verso i temi dell’equilibrio tra lavoro e vita privata, dell’autonomia economica e del benessere delle donne, con ricadute positive anche per il tessuto produttivo locale.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria al seguente link https://lp.famkare.it/donne-caregiver-indipendenza-economica-24-01-2026