E.state a Lecco: 140 eventi per animare la città da giugno a ottobre

Musica e spettacoli, musei aperti ed eventi sportivi, ecco la programmazione dell’estate a Lecco

Tra le novità il cinema sul battello, l’anteprima di Nameless e il festival dell’Ambiente

LECCO – Arte, musica, cinema, teatro e sport, shopping serale e mercatini in oltre 140 eventi a scandire il calendario da giugno a ottobre: è il programma di “E.state a Lecco” la rassegna di appuntamenti estivi che animerà il capoluogo manzoniano durante la bella stagione.

Eventi per tutti i gusti, per accompagnare l’estate dei lecchesi e dei turisti che visiteranno la città. “Tante dimensioni di intrattenimento per valorizzare la nostra città, in modo genuino e con attenzione al territorio” ha commentato il vicesindaco e assessore al Turismo, Francesca Bonacina.

Tre le grandi novità che caratterizzano l’edizione 2019 di E.state a Lecco: il Cinema sull’Acqua, Il Festival dell’Ambiente a settembre e, in occasione della Festa di Lecco, dal 4 al 6 ottobre, “Le parole Valgono. Festival della Lingua Italiana”. Non mancherà la Notte Bianca e i tradizionali fuochi sul lago il 30 giugno.

“Una programmazione che ha tenuto conto anche del successo degli eventi dell’estate passata, anche nel mese di agosto, quando ci sono meno lecchesi in città ma molti visitatori” ha sottolineato Bonacina.

“Tanti eventi, per un pubblico variegato e soprattutto eventi di qualità che elevano la nostra città a polo culturale e turistico del lago” ha sottolineato l’assessore alla Cultura Simona Piazza.

Il programma completo degli eventi (clicca qui per visualizzarlo) è stato presentato mercoledì mattina in una speciale conferenza stampa a bordo di “Cicogna”, la nave della flotta LeccoBoat che ospiterà le serata di cinema sul lago.

Ad aprire l’incontro è stata l’anteprima di Arturo Fracassa, ex giocatore di basket e cantante, che ha presentato il suo ultimo videoclip dedicato alla città di Lecco.

Eventi culturali

“Le parole valgono. Festival della Lingua Italiana” è il nuovo appuntamento annuale ideato da Treccani per presentare i temi periodicamente più rilevanti della sua costante ricerca sulla lingua italiana, intesa come specchio dei cambiamenti sociali, civili e culturali che nelle trasformazioni linguistiche inevitabilmente si rispecchiano.

“Le parole valgono. Festival della Lingua italiana, con i suoi incontri tematici, laboratori didattici e spettacoli – spiega Luigi Romani di Treccani Cultura – è un’occasione importante per Treccani per estendere e integrare la rete di strumenti e servizi che, con aggiornamento costante, da sempre mette a disposizione per incontrare, apprezzare e studiare la lingua italiana”.

Durante l’estate l’offerta dei poli museali lecchesi sarà potenziata con le mostre ospitate alla Torre Viscontea, a Palazzo delle Paure e a Palazzo Belgiojoso.

Il 13 giugno alle 18 a Villa Manzoni sarà presentato il nuovo allestimento delle sale della Galleria Comunale d’Arte con le nuove donazioni, mentre il Planetario civico di Lecco proporrà per tutta l’estate, accanto alla consueta programmazione, i campus di astronomia per i bambini. Saranno organizzate visite guidate alla chiesa e al convento di Pescarenico e al campanile di San Nicolò, mentre sabato 3 e domenica 4 agosto nella sede del polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano si terrà ItLUG Lecco 2019 l’esposizione di costruzioni LEGO.

Il “Festival dell’Ambiente”, in programma dal 13 al 15 settembre, sarà un momento dedicato alla città e al territorio nel quale approfondire le tematiche cruciali della sostenibilità attraverso momenti di informazione e approfondimento, percorsi espositivi, ma anche ludici e d’intrattenimento rivolti a tutti (cittadini, visitatori e turisti) e per tutte le età. Proprio nella settimana di Ferragosto si terrà la tre giorno di Festival “Con la Testa all’insù” promosso dal Comune di Lecco, il festival delle meraviglie ad alta quota.

Musica

Grande spazio anche alla musica con il Festival tra Lago e Monti, il Festival di Bellagio e del Lago di Como, il festival Musica dell’Acqua, il festival Suoni Mobili e il Lecco Jazz Festival (Anthus, Kinga Glyk, Christian Sands Trio), che quest’anno, il 28 luglio, vedrà esibirsi sul palco di piazza Garibaldi uno dei pilastri del jazz italiano, il trombettista Paolo Fresu.

Giovedì 6 giugno spazio all’anteprima del “Nameless”, il festival di musica elettronica che si terrà dal 7 al 9 giugno a Barzio, con un dj set in piazza XX Settembre a Lecco, mentre altre manifestazioni musicali troveranno spazio nell’ambito del Lecco Summer Festival – Giugarock, che coinvolgerà i giovani artisti emergenti, con il concerto per il World’s Refugee Day 2019.

La notte bianca

Sabato 20 luglio torna l’appuntamento con la Notte Bianca in città all’insegna della cultura e dell’intrattenimento, una notte di musica, concerti e occasione per vivere la città insieme oltre il tramonto e per tutta la giornata in città i pianoforti di “Suonami”.

Gli eventi sportivi

Tante anche le iniziative a carattere sportive: a giugno la regata velica “Coppa Città di Lecco”, la ResegUp, la partecipatissima gara di corsa in montagna giunta alla sua 10^ edizione, Lazzoduro 2019 l’atteso motogiro non competitivo di endurance, la 6^ Grignetta Vertical e l’8° Challenger Master Lecco di ciclismo.

A luglio la 7^ Maratona del calcio e il 18° Thriathlon Sprint Città di Lecco. Ad agosto la Regata delle Lucie e a settembre la 7^ Runvinata Skyrace, la 7^ Vertical del Magnodeno, la 20^ Jumbo Run Lecco e l^8 Scigamatt.

Il cinema

Grande novità di quest’anno è il Cinema sull’Acqua a bordo del natante Cicogna, del servizio Taxi Boat; una nuova stagione di proiezioni che sfruttano lo splendido specchio d’acqua su cui la città si affaccia.

“Lecco Boats da diversi anni sta promuovendo la città attraverso il suo tour manzoniano – commenta il presidente della società Carlo Pedrazzini -, mentre quest’anno porta a Lecco un’iniziativa nata due anni fa in Darsena a Milano, un’esperienza nuova, diversa che, ci auguriamo, possa piacere anche ai lecchesi e ai visitatori di Lecco”.

Non mancherà il Cinema in piazza a cura di LTM e il ritorno del Festival d’Animazione Fantasmagorie.

“Sono appena entrato a far parte della squadra di LTM – commenta il presidente di Giuseppe Fusi – e l’apporto della nostra associazione a questo cartello di eventi è il mio primo importante impegno da presidente. Per me è un orgoglio essere alla guida di una realtà fatta di volontariato e tanta passione per la città, che organizza da anni con impegno instancabile eventi per i quali l’impegno profuso è assolutamente un segno distintivo”.

Per gli over 60

Opportunità e iniziative per trascorrere il periodo estivo saranno organizzate per gli over 60 dal Giglio con al 7^ edizione di Estate insieme over 60.

“Ancora una volta ACEL Energie affianca il proprio marchio quale Main Sponsor del ricco programma di appuntamenti che il Comune di Lecco promuove per la prossima stagione estiva, nell’ambito della rassegna E.state a Lecco – afferma Giovanni Priore, presidente di ACEL Energie. Questa scelta si spiega in primo luogo con la volontà di confermare una vicinanza concreta ai cittadini di Lecco e provincia, contribuendo concretamente a rendere possibile l’allestimento di una rassegna che unisce la qualità alla quantità e va a toccare gli interessi di ogni fascia di età, dai più giovani ai più maturi. È il segno di un forte radicamento in questo territorio che la nostra Azienda continua ad esprimere e di un impegno costante alla sua promozione e valorizzazione”.