Eagle Volley Cup: presentata a Palazzo Pirelli la decima edizione del torneo giovanile

Un’edizione dedicata alla crescita, alla condivisione e all’eccellenza nello sport

La manifestazione è realizzata con il contributo e il supporto di Pallavolo Picco Lecco

MILANO – La decima edizione della Eagle Volley Cup, che si svolgerà dal 3 al 5 gennaio, conferma il suo ruolo di uno degli appuntamenti più attesi del volley giovanile italiano. Questo importante traguardo segna una nuova fase di crescita e qualità, grazie all’arrivo di nuove delegazioni maschili e alla prestigiosa collaborazione con Vero Volley, realtà di eccellenza a livello nazionale.

Le novità sono state presentate martedì 28 ottobre a Palazzo Pirelli. “Una Cup sempre più importante, giunta alla sua decima edizione. È uno dei nostri orgogli lombardi per le categorie U18 – ha dichiarato Federica Picchi, Sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia, sottolineando il valore formativo e aggregativo dell’evento – Verovolley, dopo 18 anni, ha conquistato la Supercoppa: portare questa realtà nel nostro torneo è un’occasione per scoprire i luoghi più belli del territorio e vivere momenti sportivi che favoriscano la condivisione”.

Organizzata anche con il supporto di Pallavolo Picco Lecco, la manifestazione coinvolgerà le categorie femminili Under 13, 14, 16 e 18 e le categorie maschili Under 13, 15, 17 e 19, con le partite distribuite tra le palestre di Lecco e dei comuni limitrofi. Le finali saranno trasmesse in streaming, con ospiti d’eccezione, per garantire visibilità e coinvolgimento anche a distanza.

“Pallavolo Picco vanta 55 anni di storia nel territorio lecchese. Ci congratuliamo con tutti gli attori che cureranno l’organizzazione dell’evento, di cui condividiamo i principi ispiratori: coinvolgere tante atlete e i loro familiari, genitori e nonni. Un torneo di questo livello valorizza il territorio e i nostri giovani” ha dichiarato Dario Righetti.

“Ci siamo subito chiesti: perché non farlo? Le persone che organizzano condividono la nostra stessa passione. I grandi campioni sono importanti, ma lo sono ancora di più i giovani. Abbiamo un network molto ampio in tutta Italia e vogliamo che questo evento continui a crescere” ha aggiunto Christian Merati, responsabile del settore giovanile.

Giacomo Zamperini, consigliere regionale, ha concluso: “Portare questa iniziativa in Regione era per noi molto importante, perché pone lo sport al centro. Giunta al decimo anno, la manifestazione conferma la sua continuità e il suo impatto, non solo a livello regionale, offrendo un contesto unico e aggregativo”.