Ecco la Nuova Consulta regionale lombarda degli Ordini degli Architetti

Ne fanno parte 11 ordini lombardi, tra cui Lecco

Riuniti nel comune obiettivo di rafforzare e tutelare il ruolo dell’architetto nella società

VARESE – Con la presenza di tutti i presidenti, si è conclusa ieri, 6 febbraio, presso la sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Varese la conferenza stampa di presentazione della Nuova Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, che da oggi riunisce gli architetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

Dopo un anno di attività di confronto e programmazione, gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province lombarde siglano lo Statuto e danno nuova voce alla loro Consulta, che li vede riuniti nel comune obiettivo di rafforzare e tutelare il ruolo dell’architetto nella società e di garantire che la professione rimanga al passo con le evoluzioni normative, economiche e culturali del territorio.

La funzione di collaborazione e di rappresentanza, nei confronti delle istituzioni locali, regionali e nazionali, sarà ancor più incisiva anche in considerazione dell’elevato numero di architetti che tutti questi undici ordini lombardi rappresentano, ad oggi 26.142.

Più Ordini locali, uniti in un’associazione regionale, potranno lavorare insieme per creare una rete di supporto reciproco, condividendo risorse e conoscenze, buone pratiche e soluzioni a problemi comuni, che vanno dalla gestione degli Ordini stessi, alla difesa del patrimonio architettonico e alla promozione di nuove politiche urbane. Con le loro attività continueranno a rappresentare nel mondo professionale dell’architettura un’avanguardia per tutto il paese. Partecipando a consultazioni pubbliche e private su tematiche relative all’urbanistica, alla pianificazione territoriale, alla sostenibilità ambientale e agli sviluppi infrastrutturali, potranno portare la voce degli architetti nelle commissioni pubbliche e all’attenzione della cittadinanza. È dunque con grande soddisfazione che si avviano i lavori della nuova Consulta degli architetti lombardi.

Gli Ordini sono presieduti da: Alessandra Boccalari (Bergamo), Stefano Molgora (Brescia), Marta Visone (Cremona), Anselmo Gallucci (Lecco), Danilo Cremonesi (Lodi), Cristiano Guernieri (Mantova), Federico Aldini (Milano), Michela Locati (Monza e Brianza), Gian Luca Perinotto (Pavia), Gianmatteo Romegialli (Sondrio), Elena Brusa Pasquè (Varese).

La Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 1984, anno in cui si costituisce ufficialmente l’Associazione AL (Architetti Lombardi). Nel 1995, modifica il Statuto e la denominazione in Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti, per poi, nel 2007, assumere quella attuale. Gli scopi dell’associazione sono: rappresentare e coordinare gli Ordini lombardi negli ambiti di competenza sovraprovinciali, prioritariamente a livello regionale; tutelare e promuovere la professione dell’architetto; svolgere e gestire servizi comuni informativi e formativi per gli Ordini, con riferimento alla vigente legislazione disciplinante gli Ordini professionali.