Economia circolare e recupero energetico: il Rotary Club Lecco in visita a Silea

La visita è avvenuta mercoledì scorso

A far da cicerone al gruppo la presidente di Silea Francesca Rota che è anche socia del Rotary Club Lecco

VALMADRERA – A lezione di economia circolare e recupero energetico da Silea. I soci del Rotary Club Lecco hanno fatto visita mercoledì scorso alla sede della società partecipata che si occupa di rifiuti per approfondire anche i progetti di sostenibilità che la società sta sviluppando sul territorio come la nuova rete di teleriscaldamento e il nuovo digestore anaerobico per la produzione di biometano.

A fare gli onori di casa, insieme al direttore generale Pietro Antonio D’Alema, la presidente nonché socia del Rotary Club Lecco Francesca Rota che ha condotto il gruppo alla visita dell’impianto di termovalorizzazione, con un focus particolare dedicato alle fasi del recupero energetico dei rifiuti indifferenziati (circa 96,2 mila le tonnellate trattate nel 2022) attraverso vengono generati 80 milioni di kWh/anno.

Grande attenzione è stata dedicata anche al cantiere per la posa della nuova rete di teleriscaldamento nei comuni di Lecco, Valmadrera e Malgrate: l’impianto di Silea sarà, insieme al sito industriale del Caleotto (Gruppo Feralpi), uno dei due poli di cessione del calore, migliorando così ulteriormente le performance ambientali del termovalorizzatore. Il teleriscaldamento servirà 20.000 abitanti equivalenti, che allacciandosi alla rete potranno abbattere il proprio impatto ambientale “spegnendo” le singole caldaie ora in uso, riducendo dunque le emissioni grazie al recupero dei cascami termici attualmente dissipati.

“Quella della sostenibilità ambientale è una sfida collettiva che richiede il massimo impegno da parte di tutti gli attori coinvolti: Silea, Istituzioni e cittadini. Lo sviluppo dell’economia circolare deve essere un obiettivo della comunità in tutte le sue articolazioni e per questo vogliamo coinvolgere nei nostri programmi di comunicazione e informazioni ambientale le diverse realtà attive nel nostro territorio” ha sottolineato la presidente di Silea, Francesca Rota.

Andrea Ascani Orsini, presidente del Rotary Club Lecco, ha ringraziato Francesca Rota per aver dato al Rotary Club Lecco la possibilità di poter visitare la sede di Valmadrera di Silea spa.