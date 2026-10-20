Economia Sociale, il Piano Nazionale presentato a Lecco: “Costruiamo una nuova visione”

Il PNES è stato presentato oggi pomeriggio in Officina Badoni, presente il Sottosegretario al MEF Lucia Albano

“La sfida è costruire una nuova visione dell’economia, capace di essere letta attraverso una prospettiva diversa, nella quale il valore prodotto non si misuri soltanto in termini economici, ma anche in base al benessere generato per la comunità

LECCO – Mettere in rete istituzioni, imprese, Terzo settore e realtà del territorio per costruire un modello di sviluppo capace di coniugare crescita economica e benessere della comunità. È questa la sfida al centro dell’incontro dedicato al Piano nazionale dell’economia sociale, presentato a Lecco alla presenza della sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano.

Un appuntamento che ha coinvolto cittadini, enti del territorio, imprese e organizzazioni, offrendo l’occasione per approfondire gli obiettivi del Piano e il ruolo che l’economia sociale può assumere nelle politiche di sviluppo locale. Un tema particolarmente sentito nel Lecchese, dove la collaborazione tra soggetti pubblici e privati rappresenta una componente importante della vita della comunità.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, che ha ringraziato la sottosegretaria per aver voluto inserire la città tra le tappe del percorso di presentazione del Piano. “È stata una giornata intensa di lavoro. Ringrazio Lucia Albano per aver fortemente voluto fare tappa a Lecco. Il nostro territorio è in grado di intercettare i bisogni, ma anche di dare una risposta. È un tema che ci sta molto a cuore: la coprogettazione è insita nella nostra città. Non a caso ho scelto di tenere questa delega perché rispecchia l’identità molto forte di Lecco e del territorio”. Una scelta che richiama la volontà di valorizzare le esperienze di collaborazione già presenti in città e di rafforzare il dialogo tra amministrazione, associazioni, imprese e soggetti del mondo sociale.

Nel suo intervento, Lucia Albano ha ripercorso il lavoro che ha portato alla stesura del Piano nazionale dell’economia sociale, sottolineando la necessità di riconoscere il valore strategico di un ambito che attraversa tutti gli aspetti della vita dei cittadini.

“Sociale ed economia sono temi correlati, anzi, il sociale è un elemento cardine dell’economia”, ha spiegato la sottosegretaria. “L’economia sociale è un ambito trasversale, riguarda tutti gli ambiti di vita dei cittadini e necessitava di un coordinamento. Noi siamo quel coordinamento”, ha affermato Albano, richiamando il coinvolgimento di numerosi attori, dal Terzo settore agli istituti di credito cooperativo.

Al centro del Piano c’è il riconoscimento del contributo che queste realtà possono offrire alla collettività attraverso la produzione di beni e servizi in grado di generare benessere sociale. Perché questo potenziale possa esprimersi pienamente, tuttavia, servono strumenti adeguati e risorse, anche per la formazione. Su questo fronte, la sottosegretaria ha anticipato che nella prossima legge di bilancio saranno previste le risorse necessarie a sostenere il percorso.

“La capacità di collaborazione che ho rilevato qui a Lecco può diventare un modello da rafforzare e sviluppare ulteriormente” ha continuato Albano che ha richiamato il concetto di sussidiarietà circolare. “La sfida è costruire una nuova visione dell’economia, capace di essere letta attraverso una prospettiva diversa, nella quale il valore prodotto non si misuri soltanto in termini economici, ma anche in base al benessere generato per la comunità”.

Il traguardo indicato è il 2032, con l’obiettivo di trasformare le linee del Piano in misure concrete e operative. “Ora l’obiettivo è agire come un vero ecosistema operante”, ha sottolineato Albano, indicando nella capacità di fare rete la condizione necessaria per tradurre le strategie in risultati.

Un percorso che, a Lecco, può contare su un tessuto territoriale abituato al confronto e alla collaborazione e che punta a valorizzare ulteriormente le competenze e le risorse già presenti, mettendo al centro le persone e i bisogni della comunità.