Ecosistema Urbano 2025: Lecco migliora e si posiziona al 51° posto

Il dossier di Legambiente registra il miglior risultato dal 2016 per la città

Cresce la sostenibilità dei rifiuti, ma restano criticità su verde urbano e mobilità

LECCO – Lecco compie un passo in avanti nella classifica nazionale dell’Ecosistema Urbano, il dossier redatto ogni anno da Legambiente con la collaborazione di Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, che misura le performance ambientali dei 106 capoluoghi italiani. Il report, basato su dati riferiti al 2024, valuta cinque macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente.

La città di Lecco si posiziona al 51° posto, segnando il miglior risultato dal 2016, pur restando lontana dalle performance di altri capoluoghi lombardi come Mantova e Bergamo, rispettivamente seconda e terza nella graduatoria nazionale.

Uno dei segnali più incoraggianti arriva dal fronte rifiuti. La raccolta differenziata raggiunge il 77%, confermando un trend positivo e un sistema di smaltimento sempre più efficiente. Parallelamente, però, aumenta la quantità di rifiuti pro capite, che si attesta a 519 kg annui per abitante. Un dato che riflette i livelli di consumo dei lecchesi, risultando comunque inferiore a quello di Mantova (541,1 kg) e solo poco superiore a Bergamo (492,4 kg).

“Questi numeri devono far riflettere i cittadini sulle proprie scelte d’acquisto e su quanto queste possano andare a incidere sull’ambiente che tutti viviamo”, sottolinea il Circolo Legambiente Lecco.

I dati sul verde urbano restano i più critici. Lecco conta solo 12 alberi ogni 100.000 abitanti e 10,4 mq di “verde totale” per abitante, secondo le rilevazioni ISTAT. Una carenza significativa, nonostante la città sia immersa tra lago e montagne.

Il Comune punta però a invertire la rotta con la Variante Generale al PGT, che prevede interventi di depavimentazione e creazione di nuove aree verdi. Il primo progetto partirà a novembre 2025 nel piazzale antistante “La Piccola”, dove sarà deimpermeabilizzato l’80% del suolo.

Sul fronte energetico, il “Solare Pubblico” mostra una crescita lenta, con 2,68 kW installati su edifici pubblici ogni mille abitanti. Un dato che Legambiente auspica possa migliorare grazie alla nascita della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS) di Lecco.

La mobilità sostenibile, invece, resta in stallo per quanto riguarda i percorsi ciclabili. Tuttavia, il progetto della Ciclovia 2 è in fase di sviluppo e promette di migliorare la sicurezza dei ciclisti. Legambiente auspica che vengano realizzate al più presto anche le altre opere previste dal PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), insieme a un potenziamento del trasporto pubblico locale.