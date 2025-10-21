Edilizia popolare: protocollo d’intesa per la diffusione della difesa civica

L’intesa consolida la collaborazione già avviata tra il Consiglio regionale e Federcasa

L’accordo prevede anche la possibilità di attivare sportelli informativi e punti di ascolto nelle sedi territoriali delle Aler

MILANO – È stato firmato ieri, lunedì, a Palazzo Pirelli il Protocollo d’intesa tra il Difensore regionale della Lombardia e Federcasa Lombardia, con l’obiettivo di promuovere la cultura della difesa civica e di rafforzare il dialogo tra cittadini e istituzioni. Alla sottoscrizione hanno preso parte il Difensore regionale Gianalberico De Vecchi, l’assessore regionale alla Casa Paolo Franco e Corrado Zambelli, presidente di Federcasa Lombardia e di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, in rappresentanza delle cinque Aler lombarde aderenti a Federcasa Lombardia.

L’intesa consolida la collaborazione già avviata tra il Consiglio regionale e Federcasa, volta a diffondere la conoscenza della difesa civica come strumento di tutela dei diritti e di mediazione tra cittadini e pubblica amministrazione. L’accordo prevede anche la possibilità di attivare sportelli informativi e punti di ascolto nelle sedi territoriali delle Aler, per rendere più accessibili i servizi del Difensore civico regionale e favorire un rapporto diretto con gli utenti.

“Questo protocollo rappresenta un segnale concreto di collaborazione istituzionale – ha dichiarato Corrado Zambelli –. Ringrazio l’assessore regionale Paolo Franco e il Difensore De Vecchi per l’impegno e la sensibilità con cui hanno voluto promuovere questo percorso condiviso. Come Aler crediamo che la tutela degli utenti e la trasparenza del nostro operato siano pilastri essenziali di una buona amministrazione”.

“L’adesione a questo protocollo – ha aggiunto Zambelli – non è solo un atto formale, ma una scelta di metodo e di visione. Ascolto, mediazione e confronto sono strumenti fondamentali per migliorare la qualità del servizio pubblico, rendendo più chiare le procedure e più rapide le risposte. Lavorare insieme al Difensore civico significa costruire un sistema più vicino alle persone e più attento alle loro esigenze. Aler, come sempre, è pronta a fare la propria parte per promuovere un modello di gestione pubblica che metta al centro il cittadino, garantendo dignità, rispetto e trasparenza. È questa la direzione per continuare a far crescere il sistema dell’abitare pubblico lombardo”.

“La sottoscrizione di questo Protocollo rappresenta un passo importante verso una pubblica amministrazione sempre più vicina ai cittadini e capace di ascoltarli – ha dichiarato l’Assessore Franco –. Ringrazio il Difensore Civico Avv. De Vecchi e il Presidente di Federcasa Lombardia, Ing. Zambelli, per l’impegno e la sensibilità dimostrata nel voler costruire insieme strumenti concreti di tutela e partecipazione”.