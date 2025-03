Educare oggi: Triani al Collegio Volta per riflettere sulle sfide contemporanee

L’incontro si terrà il 25 marzo 2025 dalle 18:00 alle 19:15, al Collegio Arcivescovile A. Volta

LECCO – Il Collegio Arcivescovile A. Volta di Lecco, in collaborazione con IMA e 12 scuole paritarie del territorio lecchese, organizza un importante incontro rivolto a genitori, insegnanti ed educatori. L’evento, intitolato “Crescere non vuol dire funzionare. La sfida educativa di oggi”, si terrà martedì 25 marzo, dalle 18:00 alle 19:15, presso la sede dell’istituto.

A guidare l’incontro sarà il Prof. Pier Paolo Triani, docente di Pedagogia Generale e di Pedagogia Sociale e Interculturale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Un’occasione preziosa per approfondire le complesse trasformazioni culturali in corso e per riflettere insieme su come affrontare in modo consapevole e responsabile le sfide quotidiane dell’educazione.

L’incontro è realizzato con il contributo di Regione Lombardia, nell’ambito del progetto “Scuola in ascolto”, e si configura come un’importante iniziativa di formazione e aggiornamento per chi opera nel mondo dell’educazione. Per partecipare, è necessario compilare il modulo di iscrizione entro il 17 marzo (qui il modulo)