Numerose novità, con una sezione interamente dedicata ai cambiamenti climatici

“Cerchiamo di proporre iniziative e percorsi che siano in linea con i programmi scolastici”

LECCO – È disponibile online il catalogo delle proposte di educazione ambientale a cura del Parco Adda Nord per l’anno scolastico 2025/26. Le attività sono gratuite per le scuole dei Comuni appartenenti al Parco Adda Nord (salvo diversa indicazione), mentre per le scuole dei Comuni esterni è previsto un contributo volontario.

L’attività include gli interventi delle guide, degli accompagnatori e degli educatori, sia in aula che all’aperto, secondo quanto previsto dal programma. I costi di trasporto e di eventuali servizi aggiuntivi non gestiti direttamente dall’ente Parco restano a carico della classe.

Il Parco è in grado di offrire le attività di educazione ambientale presenti nel catalogo grazie al finanziamento regionale di Regione Lombardia “Territorio: una scuola a cielo aperto”. Per partecipare, è necessario che almeno un docente per ogni scuola si registri gratuitamente alla piattaforma regionale sul sito www.areaparchi.it. Questo permetterà alla scuola di entrare a far parte della rete del Sistema Parchi e di ricevere aggiornamenti su numerose iniziative didattiche svolte in collaborazione con Regione Lombardia.

“Partiamo dalle novità che il Parco Adda Nord propone a studenti e insegnanti per l’anno scolastico in arrivo. La più significativa riguarda senza dubbio uno dei temi ambientali e sociali più attuali: la crisi climatica – continuano i responsabili – Il Parco offre tre approfondimenti su tematiche legate a questo argomento, in particolare sul dissesto idrogeologico, sugli ecotoni, ovvero sugli ecosistemi di transizione, e sull’importanza di avere un Parco, come il nostro, a ridosso delle città, con tutti gli effetti benefici che esso porta. Si esplorerà quindi il concetto di servizi ecosistemici”.

“Natura e creatività” è un’altra novità nel catalogo preparato dallo staff di educazione ambientale del Parco Adda Nord. Per i più giovani, sono previsti giochi come la tombola degli animali, il laboratorio di cianotipia (per la realizzazione di stampe botaniche con foglie, fiori, piante e altri elementi naturali) e le carte montessoriane, che permettono di esplorare in modo divertente il mondo degli animali e delle piante.

La terza proposta innovativa, rivolta agli studenti delle scuole superiori, si concentra sul monitoraggio della vespa velutina e su quello fenologico, ampliando così il raggio d’età. La proposta educativa è davvero ricca e include anche itinerari didattici nei luoghi più significativi del Parco Adda Nord, sia dal punto di vista naturalistico che storico-culturale, come il percorso leonardesco e quello manzoniano nel Lecchese. Inoltre, sono previste esperienze pratiche con le api presso l’Isola della Biodiversità, vicino alla sede dell’ente a Trezzo sull’Adda.

A breve, il catalogo sarà inviato a tutte le scuole del territorio, con l’apertura delle iscrizioni. Per ulteriori informazioni e per procedere con le adesioni, è già attiva la seguente email: maurizio.valota@parcoaddanord.it.

Nell’anno scolastico 2024/25, le proposte di educazione ambientale del Parco Adda Nord hanno coinvolto 104 classi, provenienti da 30 scuole di 23 città, per un totale di oltre 2 mila studenti (2.017).

“L’educazione ambientale per le scuole è un servizio che il Parco offre alle comunità e al territorio. Cerchiamo di proporre iniziative e percorsi che siano in linea con i programmi scolastici, ma che al contempo valorizzino le risorse locali. Il lavoro svolto finora è di alta qualità e siamo convinti che possa ulteriormente migliorare, puntando a una maggiore partecipazione, sia nella fruizione che nella programmazione. Un sentito ringraziamento a tutti gli attori coinvolti e al personale che anche quest’anno ha contribuito alla realizzazione di un programma di grande valore” conclude il Presidente Giorgio Monti.