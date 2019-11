Eduscopio 2019, ecco le scuole migliori del Lecchese

Pubblicato Eduscopio 2019, l’atlante online delle migliori (e peggiori) scuole italiane

In classifica anche le nostre scuole: il liceo classico Manzoni si conferma al top

LECCO – L’idea è semplice: testare la “bontà” di una scuola non con gli esiti dei ragazzi alla maturità né con quelli temibili dell’Invalsi, bensì con i risultati ottenuti all’università o nel mondo del lavoro da chi è diplomato in quella scuola. Sono stati pubblicati in questi giorni i risultati di Eduscopio, l’atlante online delle migliori (e peggiori) scuole italiane pensato dalla Fondazione Agnelli per aiutare le famiglie nel delicato passaggio dalla terza media alle superiori. Uno strumento quanto mai utile in questi giorni di open day e di scelte per genitori e studenti su quale percorso scolastico prendere una volta terminata la terza media.

Ci siamo così immaginati genitori alle prese con tanti dubbi e mille domande e abbiamo consultato anche noi l’atlante virtuale, cercando le scuole “migliori” nel raggio di 20 chilometri da Lecco. Facile e immediato nella consultazione, Eduscopio chiarisce subito il metodo utilizzato per confrontare le scuole. Ovvero sulla base della media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola; sulla base della percentuale esami superati dai diplomati di ogni scuola. “All’università è importante non solo superare gli esami nei tempi previsti, ma anche farlo bene, cioè con buoni voti. Il nostro Indice FGA mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati”.

IL PERCORSO UNIVERSITARIO

Ecco quindi la fotografia restituita dal nostro viaggio virtuale nelle scuole lecchesi. Iniziamo dalla ricerca di una scuola che prepari meglio al percorso universitario. In questo caso, la stilata è stata stilata in base all’indice Fga, indicatore che tiene conto sia della bravura media degli studenti che della rapidità nel superare gli esami.

Liceo classico

Primo posto per il liceo Manzoni con un lusinghiero 92.37, irrobustito anche da una media voti all’università di 29.37. Al secondo posto il Leopardi con 70.23

Liceo scientifico

La classifica è guidata dal Grassi. La scuola lecchese brilla con un 88.76 indice Fga, media voti 28.82, crediti ottenuti 87.39 e diplomati in regola 65.4. Al secondo posto il Bachelet di Oggiono con 84.38, mentre l’Agnesi di Merate si classifica terzo con 83.8. Medaglia di legno per il Lorenzo Rota di Calolzio con 80.01.

Scienze applicate

*Per questo indirizzo di studi sono disponibili solo i dati per i diplomati degli anni scolastici 2014/15 e 2015/16



Al primo posto il Badoni di Lecco con 89.41, seguito dal Rota 83.94 e dal Grassi 83.65. Seguono il Bachelet con 83.59, il Galilei di Erba con 78.75 e l’Agnesi di Merate con 76.7

Scienze umane

Sul podio troviamo qui l’istituto Greppi di Monticello con 72.7 di indice Fga e una media voti di 26,94. Dietro il Porta di Erba con 71.01 e al terzo posto il Bertacchi di Lecco con 68.88

Scienze umane – economico sociale

Sul podio troviamo il Bertacchi di Lecco con 61.5, seguito dal Greppi di Monticello 59.07 e dal Porta di Erba con 52.49.

Linguistico

Ancora al primo posto l’istituto Greppi di Monticello con 75.18, seguito dal Bachelet di Oggiono con 74.54 e dal Maznoni con 73.29. Quarto l’Agnesi di Merate con 71.77

Licei Artistici

*Disponiamo solo dei dati sui percorsi universitari. Non disponiamo dei dati sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti.

Al primo posto il Medardo Rosso con 71.74 seguito dal Ghandi di Besana in Brianza con 55.94

Indirizzo Tecnico – Economico

Al primo posto il Francesco Viganò di Merate con 65.51, seguito dal Lorenzo Rota di Calolzio con 65.24 e dal Bachelet di Oggiono con il 63.79. Solo quinto il Parini di Lecco con 57.84

Indirizzo Tecnico – Tecnologico

Al primo posto il Greppi di Monticello con 71.1, seguito dal Bachelet di Oggiono con 70.67 e dal Badoni con 67.25. Seguono Viganò (66.53), Fiocchi (59.2).

IL PERCORSO VERSO IL MONDO DEL LAVORO

Più variegata l’indagine per ciò che riguarda le scuole professionali, dove siamo chiamati a confrontare le scuole, potendo confrontare sia l’indice di occupazione dei diplomati che la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato. Il primo valore ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che non si sono immatricolati all’università (occupati+sottoccupati+altro). Dunque, per valutare la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati, ci concentriamo solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro. Il secondo valore indica invece la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. Non include coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale trasversale, cioè comune a più titoli di studio (ad es. commessi in attività commerciali di diversi settori merceologici), e per i quali non si può valutare con certezza il grado di coerenza; né ovviamente coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale non in linea con il proprio titolo di studio.

Indirizzo tecnico – economico

Primo posto il Bachelet di Oggiono con 71.99, seguito dal Romagnosi di erba (69.99) e dal Gandhi di Besana (69.64. Seguono il Rota (65.85), il Parini (57.14) e il Viganò (52.68).

indirizzo Tecnico – Tecnologico

Primo posto per il Badoni di Lecco con 66.07, seguito dal Greppi (64.7), dal Viganò (64.52), dal Rota (55.56), dal Fiocchi (44.44) e dal Bachelet (44.25).

Indirizzo Professionale – Servizi

Primo posto per il Romagnosi di Longone al Segrio con 70.21, seguito dal Bertacchi (56.8), dal Fumagalli di Casatenovo (55.92) e dal Volta di Lecco (50).

Indirizzo Professionale – Industria e Artigianato

Primo posto per il Fiocchi di Lecco con 82.08, seguito dal Romagnosi di Longone al Segrino con 72.41.

ECCO IL PROFILO COMPLETO DI ALCUNE SCUOLE LECCHESI SUDDIVISE SEMPRE PER INDIRIZZO