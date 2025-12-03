Eduscopio 2025: i migliori licei e istituti superiori del lecchese

Il Liceo Scientifico Agnesi si conferma il migliore a livello provinciale

L’analisi valuta gli esiti dei diplomati italiani e la loro preparazione al mondo universitario/del lavoro

LECCO – Il Liceo Scientifico Agnesi di Merate si conferma come la migliore scuola lecchese a livello provinciale per la preparazione agli studi universitari: lo rivela la nuova edizione di Eduscopio 2025 online da oggi, 3 dicembre. L’analisi annuale, promossa dalla Fondazione Agnelli, valuta gli esiti dei diplomati italiani e la loro preparazione al mondo universitario/del lavoro. Analizzati i dati di 1 milione 355 mila diplomati provenienti da 8.150 scuole italiane nell’arco di tre anni scolastici.

L’edizione 2025 per la Provincia di Lecco conferma alcune certezze ma evidenzia anche cambiamenti, per guidare studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore più adatta. Ecco i risultati principali.

Per il terzo anno consecutivo l’Agnesi di Merate domina la classifica provinciale: con un indice FGA (che combina il numero di crediti universitari conseguiti nel primo anno e il voto medio agli esami, ndr) di 88,50/100, in leggero miglioramento rispetto al 2024, si conferma la scuola “migliore” del lecchese in assoluto.

Al terzo posto il Liceo G.B. Grassi di Lecco con un indice FGA di 80,36/100, seguito dal Liceo Rota di Calolziocorte (indice FGA) 78,48/100.

Per quanto riguarda l’indirizzo classico, il primo posto in classifica è occupato dal Liceo Manzoni con un indice FGA 78,12 (superato quest’anno dal Liceo Grassi) seguito dal Leopardi con indice FGA 68,4/100.

Di seguito nelle tabelle i risultati per le scuole di indirizzo Linguistico e il Liceo Artistico:

“Per molte ragazze e molti ragazzi il passo successivo al diploma è l’accesso ai corsi universitari – si legge nella presentazione dell’edizione 2025 di Eduscopio – si tratta in prevalenza di studenti che hanno frequentato corsi di studio di tipo liceale e un buon numero di studenti con alle spalle studi tecnici (circa il 40%). Invece, la rimanente parte degli studenti che hanno conseguito un diploma tecnico e circa l’80% dei diplomati che hanno frequentato un istituto professionale si orientano verso un ingresso nel modo del lavoro. Ed è proprio quando ci si trova davanti alla complessità di un esame universitario o di una mansione da svolgere sul lavoro che ci si rende conto del reale valore dell’istruzione ricevuta a scuola”. L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria – i risultati universitari e lavorativi dei diplomati – per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono.