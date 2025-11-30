Efficientamento energetico dei servizi: il 4 dicembre a Valmadrera il seminario promosso da UNEBA

Un seminario dedicato all’efficientamento energetico dei servizi tra comunità energetiche

Promosso da UNEBA Lecco, UNEBA Sondrio, UNEBA Como e UNEBA Monza Brianza, si terrà nel pomeriggio del prossimo 4 dicembre al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera

VALMADRERA – È in programma il prossimo 4 dicembre dalle 15 alle 18 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera il seminario promosso da UNEBA Lecco, UNEBA Sondrio, UNEBA Como e UNEBA Monza Brianza dal titolo “Efficientamento energetico dei servizi tra comunità energetiche e misure del nuovo conto termico 3.0”.

Destinato ai consiglieri d’amministrazione, direttori, consulenti per l’energia delle strutture residenziali e diurne del sistema sociale e socio-sanitario, è aperto non solo agli associati UNEBA, ma anche agli ETS del territorio interessati ai problemi dell’efficientamento energetico e del recente decreto ministeriale “Conto termico 3.0”, che vedrà l’apertura da fine 2025 delle domande per accedere a contributi a fondo perduto per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il seminario è promosso con la collaborazione di Tecnoenergy Service, azienda milanese sponsor dell’evento. Il Seminario sarà anche occasione per meglio conoscere le opportunità offerte, sempre in tema di efficientamento e riduzione delle spese energetiche, dalle Comunità energetiche a partire da una concreta esperienza recentemente avviata nel lecchese.

Il convegno, che sarà aperto dall’intervento introduttivo di Virginio Brivio Presidente UNEBA Lecco, vedrà le relazioni dell’Ing. Pietro Di Giovanni, Direttore Commerciale Tecnoenergy service srl – EGE Civile ed Industriale e della Dr.ssa Silvia Negri, Presidente Comunità energetica rinnovabile e solidale di Lecco.

Il seminario è a partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/JtAx8Pb9sB5YfGhZ7