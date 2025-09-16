Efficientamento energetico delle scuole, la Regione finanzia i lavori al Bertacchi

4,3 milioni di euro per l’istituto lecchese

Hofmann: “Risposta concreta a una delle scuole superiori del nostro territorio che ha più necessità di interventi complessivi”

LECCO – “Un ringraziamento particolare a Regione Lombardia e all’assessore Sertori per aver condiviso con le Province il metodo e il percorso che hanno portato alla creazione di questo finanziamento di 72 milioni, permettendo di comprendere le singole necessità. Ancora una volta la proficua collaborazione tra enti ha dato risposte concrete alle esigenze dei territori in una logica di sussidiarietà”.

Lo dice la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, in merito alla firma del Protocollo della manifestazione di interesse ‘E4S – Energy for Schools’ siglato con la Regione.

“La Provincia di Lecco – aggiunge – ha saputo cogliere questa occasione per progettare con l’Agenzia del Demanio un intervento di efficientamento energetico all’Istituto Bertacchi di Lecco, che accoglie 1.200 studenti. Grazie a un finanziamento di oltre 4,3 milioni di euro potremo dare una risposta concreta a una delle scuole superiori del nostro territorio che ha più necessità di interventi complessivi. Ancora una volta Regione Lombardia ha dimostrato di essere attenta alle necessità dei territori e di voler valorizzare le Province. Auspico che questo metodo continui a essere replicato anche in altre occasioni, con una visione strategica sul futuro dei nostri istituti superiori”.