Elezioni Europee. Voto per studenti fuori sede, ecco come fare

Entro il 5 maggio gli studenti fuori sede possono presentare la richiesta

LECCO – In occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento Europeo (8 e 9 giugno), partirà la sperimentazione dell’esercizio di voto da parte degli studenti fuori sede. Pertanto, gli studenti fuori sede che si trovino per motivo di studio in un comune di una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade il periodo delle elezioni, potranno esercitare il proprio diritto al voto in altro comune presentando apposita richiesta.

Modalità per l’esercizio del voto fuori sede

Sono previste due modalità per l’esercizio di voto fuori sede:

se il comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio. Il comune fornirà le indicazioni sulla sezione elettorale in cui votare;

se il comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti fuori sede votano presso le sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione alla quale appartiene il temporaneo domicilio e il voto sarà espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza, cioè liste e candidati della circoscrizione elettorale del proprio comune di residenza. Gli studenti fuori sede temporaneamente domiciliati a Lecco voteranno nella sezione speciale istituita a Milano per liste e candidati della circoscrizioni elettorale in cui è ubicato il proprio comune di residenza.

Come presentare la domanda

Per richiedere di votare fuori sede, gli interessati devono presentare al comune di residenza nelle cui liste elettorali sono iscritti:

modulo di richiesta compilato

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

copia della tessera elettorale personale

copia della certificazione o altra documentazione che attesti l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa.

Gli studenti residenti a Lecco che desiderano votare nel comune in cui sono domiciliati temporaneamente per motivi di studio, possono inviare il modulo di richiesta e gli allegati all’indirizzo email protocollo@comune.lecco.it o all’indirizzo pec comune@pec.comunedilecco.it (riceve solo da indirizzo PEC) specificando nell’oggetto “Voto studenti fuori sede”.

Termine di presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata dall’interessato (o da persona delegata) entro domenica 5 maggio.

Esito della richiesta

Dopo aver ricevuto le domande e comunque non oltre il 20 maggio 2024, il comune di residenza verifica il possesso dei requisiti e dà comunicazione:

al comune di temporaneo domicilio per gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati nella stessa circoscrizione elettorale in cui è ubicato il comune di residenza

al comune capoluogo di regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati in una circoscrizione elettorale diversa da quella di appartenenza.

Entro martedì 4 giugno, l’elettore fuori sede riceverà da parte del comune di temporaneo domicilio o da parte del comune capoluogo di regione, un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare.

L’attestazione potrà essere rilasciata anche mediante strumenti telematici e l’interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso al voto nel giorno delle consultazioni elettorali (insieme ad un documento di riconoscimento e alla tessera elettorale).