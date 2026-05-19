Elezioni Lecco, i candidati sindaco in visita, uno per uno, alla valle del Gerenzone

Iniziativa promossa da Officina Gerenzone per rilanciare i progetti in essere, quelli rimasti incompiuti dal 1990 e quelli futuri

Il presidente Colombo: “Non possiamo continuare a parlare di Lecco e dei rioni come fossero realtà separate. Lecco è i suoi rioni. Non occuparsi di questi luoghi significa non occuparsi della città”

LECCO – C’è una geografia nascosta di Lecco che per anni è rimasta ai margini del dibattito pubblico cittadino. È fatta di antiche trafilerie, rogge, ruote idrauliche, corti industriali e sentieri che seguono il corso del torrente Gerenzone. Un patrimonio storico e produttivo che, grazie all’attività di Officina Gerenzone, negli ultimi anni è però tornato progressivamente al centro dell’attenzione di molti lecchesi e non solo, riuscendo a intercettare anche l’interesse del mondo politico e amministrativo, almeno su parte dei temi legati alla tutela e alla valorizzazione della valle.

Da qui è partito il percorso promosso dall’associazione guidata da Paolo Colombo che, nei giorni scorsi, ha accompagnato uno a uno i cinque candidati sindaco alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio in una serie di sopralluoghi serali tra Laorca, Malavedo, Rancio e San Giovanni. A partecipare agli incontri sono stati Filippo Boscagli, candidato del centrodestra, il sindaco uscente Mauro Gattinoni sostenuto dal centrosinistra, Mauro Fumagalli per la civica centrista Orizzonte per Lecco, Giovanni Colombo candidato sostenuto dal Patto per il Nord e Francesca Losi, in corsa con la Lista Civica per l’Identità sostenuta dal Partito Popolare del Nord.

Più che semplici visite guidate, veri e propri attraversamenti della valle del Gerenzone, pensati per mostrare ai candidati luoghi che raccontano le radici produttive della città e che oggi, necessitano di una strategia concreta di recupero e valorizzazione. Nel corso degli incontri, l’associazione ha affrontato con tutti i candidati i temi legati all’archeologia industriale, alla mobilità pedonale, alla manutenzione del torrente e al futuro dei rioni sorti lungo il fiume.

Al centro del confronto la convinzione che Lecco debba tornare a riconoscere il valore della propria storia industriale. Lungo il Gerenzone, è stato ricordato, operarono 168 aziende alimentate da 142 ruote idrauliche e 30 turbine. Qui si sviluppò per secoli la lavorazione e la trafilatura del ferro, attività che ancora oggi rappresenta uno degli elementi identitari del tessuto economico lecchese.

“Non è un’operazione nostalgica — spiega Paolo Colombo — Qui è nata Lecco. In questi luoghi si è costruita un’identità produttiva, sociale e culturale che ancora oggi caratterizza il territorio lecchese. Il nostro obiettivo è fare in modo che ciò che resta venga salvato e trasformato in una risorsa per il futuro della città”.

Durante il percorso è stato più volte richiamato il progetto ecomuseale promosso dai Musei Civici nel 1990, rimasto però sostanzialmente inattuato. Secondo l’associazione, la mancanza di una tutela strutturata avrebbe contribuito negli anni alla perdita di una parte significativa del patrimonio industriale della valle.

Uno dei punti centrali delle visite è stata l’ex trafileria settecentesca di Laorca, considerata da Officina Gerenzone uno dei luoghi simbolo dell’intera area. Il complesso, non ancora messo in sicurezza, è stato osservato dall’esterno mentre ai candidati veniva illustrato il lavoro portato avanti nelle ultime settimane dall’associazione per tentare di salvarlo e restituirgli una funzione pubblica e culturale. Attorno all’ex trafileria è stata rilanciata anche l’idea di un collegamento pedonale lungo il torrente tra la Gallina, capolinea del bus 1, e Campovai, progetto già previsto negli anni Novanta.

Grande attenzione anche al tema dei percorsi pedonali e dell’accessibilità della valle. Secondo l’associazione, molti luoghi del Gerenzone continuano a vivere una condizione di isolamento, aggravata dalla difficoltà di accesso in auto e dalla mancanza di un’integrazione efficace tra trasporto pubblico e mobilità lenta. In quest’ottica è stato illustrato anche il tratto ritenuto strategico lungo la sponda destra del torrente da Malavedo fino all’innesto su via Bolis, immaginato come un percorso capace di raccontare la storia industriale della valle attraverso gli edifici produttivi che si affacciano sul corso d’acqua.

Tra le opere considerate prioritarie è stato citato anche il collegamento pedonale tra Paradone e il parco di via Tirabagia, a San Giovanni, discusso da anni ma mai realizzato nonostante, è stato ricordato, il finanziamento previsto attraverso le liberalità di cava già dal 2019. Un intervento ritenuto importante sia per la sicurezza dei pedoni lungo corso Monte Santo sia per il collegamento tra due aree verdi comunali.

Nel corso degli incontri Officina Gerenzone ha affrontato anche il tema della manutenzione del torrente, segnalando la presenza di tratti completamente coperti dalla vegetazione spontanea e da specie invasive. Una situazione che, secondo l’associazione, pone non solo questioni ambientali ma anche di sicurezza. Parallelamente è stata avanzata la proposta di recuperare alcune antiche derivazioni d’acqua a fini didattici e narrativi. “Lecco è una città d’acqua — sottolinea Colombo — È nata sul lago e il fiume Adda, sui torrenti e sulle decine di derivazioni di quest’ultimi, sia per scopi industriali che irrigui”.

Durante il confronto con i candidati si è parlato anche del progressivo impoverimento commerciale e sociale dei rioni della valle, della mancanza di parcheggi e degli spazi pubblici abbandonati, come i due piani inutilizzati dell’ex Oasa di Rancio oggi segnati da infiltrazioni e degrado. Questioni che, secondo l’associazione, rischiano di trasformare alcuni quartieri in semplici dormitori scollegati dalla vita cittadina.

“Non possiamo continuare a parlare di città e rioni come fossero realtà separate — conclude Paolo Colombo — Lecco è i suoi rioni. Non occuparsi di questi luoghi significa non occuparsi della città. Qui esiste ancora qualcosa di autentico e unico che merita di essere raccontato e valorizzato, non soltanto per memoria, ma perché può rappresentare una parte importante del futuro di Lecco”.