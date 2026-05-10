Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Lecco

Le operazioni di voto si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica

Gli aventi diritto al voto sono complessivamente 838 iscritti all’Albo

LECCO – L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della

Provincia di Lecco verso il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2026-2030.

La convocazione è stata disposta dal Commissario Straordinario, architetto Marisa Fantin, a seguito dello scioglimento del precedente Consiglio presieduto dall’architetto Valentino Scaccabarozzi, avvenuto lo scorso 27 febbraio dopo le dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Le operazioni di voto si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica attraverso la

piattaforma dedicata. Gli aventi diritto al voto sono complessivamente 838 iscritti all’Albo.

Il calendario delle votazioni è articolato in tre possibili turni: Prima votazione: 19 e 20 maggio 2026 (ore 10.00 – 18.00); Seconda votazione: dal 21 al 25 maggio 2026 (ore 10.00 – 18.00); Terza votazione: dal 26 al 30 maggio 2026 (ore 10.00 – 18.00).

Le votazioni saranno ritenute valide al raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa

vigente; in caso contrario, si procederà con il turno successivo.

Le candidature dovranno essere presentate entro l’11 maggio 2026, in seguito l’elenco dei

candidati sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco al link.