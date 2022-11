L’imprenditore e titolare del Sexy Shop in Corso Martiri ha scritto un nuovo libro: “Dedicato a tutti gli invisibili”

Elio Pellicioli è ‘Sensuality Coach’. Quattro anni fa l’esordio da scrittore

LECCO – Si intitola ‘Il coraggio di essere sé stessi, appunti di viaggio vol.2’ il nuovo libro di Cornelio Pelliccioli, Sensuality Coach e titolare del Sexy Shop di Corso Martiri a Lecco. ‘Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo’ si legge in copertina, per Cornelio quel viaggio è cominciato circa 15 anni fa quando dopo una profonda rivelazione esistenziale e psicologica ha intrapreso il percorso di motivatore personale.

“Per me oggi la serenità mentale è la cosa più importante – ci racconta – se si ha quella il resto dei pensieri e dei problemi risulta meno insormontabile. Ogni giorno faccio questo lavoro mentale in maniera costante e da un po’ di tempo aiuto anche le altre persone. Perché? Perché amo le persone invisibili, quelle che non urlano per farsi vedere e che in questa società, dove si da più importanza all’apparenza che alle vere qualità del singolo, finiscono nelle retrovie. Io voglio aiutarle a comunicare e ad esporsi essendo sé stessi, senza urlare, insomma”.

L’impegno come scrittore per l’imprenditore non è nuovo. L’esordio è stato quattro anni fa con un libro senza titolo dedicato ‘al bambino che c’è in noi’ (leggi qui). Il nuovo lavoro di Elio Pellicioli, che si apre con una dedica alla madre scomparsa nel febbraio 2020, si presenta come uno scambio epistolare che indaga l’io, accompagna e sprona a prendere in mano il timone della propria vita. “Cornelio – scrive in prefazione l’amica e dottoressa Sara Invernizzi – non ci offre solo la ricetta ma anche gli strumenti per attuare questa presa di coscienza del reale significato della nostra esistenza. Ci sprona a trasformare ogni ‘Ci proverò’ in ‘Agirò ora’, ogni insicurezza nella certezza“. “Ci tengo a precisare – spiega Elio – che io sono solo la punta dell’Iceberg di questa storia, i veri protagonisti sono tutte le persone invisibili a cui mi rivolgo nel libro”.

La professione di Sensuality Coach che Elio affianca al suo lavoro di imprenditore nel mondo dei sex toys e per adulti lo porterà presto ad aprire uno proprio studio personale a Bergamo, zona Orio Center: “Vorrei inaugurarlo il prossimo 1° maggio – fa sapere – la Festa dei Lavoratori, una ricorrenza a cui sono particolarmente legato”.

Come già accadde per il suo primo libro, anche questa volta il fine del lavoro è benefico: “I proventi andranno a favore di un’associazione, devo ancora stabilire quale, personalmente vorrei aiutare persone con disabilità e bambini”.

“Vorrei ringraziare alcune persone – conclude l’autore – Sara Invernizzi a cui sono grato che si è occupata della rivisitazione e della stesura del libro, Stefano Greco di studio Greco che mi sostiene in tutti i miei progetti, Serena Bardhaj che ha realizzato la copertina e per finire Roman Roxana la mia fedele amica, perché grazie anche a lei oggi sono un uomo migliore”.