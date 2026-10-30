Elisi, Leo, Freddy, Sephora e Spyk cercano casa

Già impegnata nel volontariato, Elena Rusconi si sta attivando per trovare un’adozione a cinque cani che, diversamente finiranno in canile

LECCO – Sono al sicuro, accolti in un rifugio di Agrigento dove ricevono cure e attenzioni. Ma la loro permanenza nella struttura non potrà durare ancora a lungo. Per una questione legata al numero di animali ospitati, cinque cani dovranno presto lasciare il rifugio e il rischio concreto è che per loro si aprano le porte di un canile. Per questo Elena Rusconi, già impegnata nel volontariato, si sta mobilitando per trovare loro una famiglia e garantire un futuro diverso.

Sono cinque storie differenti, accomunate da un passato difficile e dalla necessità di trovare qualcuno disposto ad accoglierli.

Ognuno ha una storia diversa, ma tutti condividono un passato difficile e una lunga permanenza in canile. Tra loro c’è Elisi, nata nel novembre 2024. È cresciuta in un box, senza che nessuno l’abbia mai scelta. Viene descritta come una cagnolina buonissima, socievole con le persone e con gli altri cani, equilibrata e affettuosa. Ha tanta voglia di imparare e di conoscere il mondo fuori dal canile. Cerca qualcuno che possa aiutarla a superare la sua timidezza.

C’è poi Leo, un cane di taglia grande, trovato per strada con la coda spezzata. È stato lui stesso ad avvicinarsi alle persone, quasi a chiedere aiuto. Da allora, però, nessuno ha ancora chiesto di lui. È un cane socievole, abituato al contatto con le persone e con i suoi simili. Il box gli sta stretto: avrebbe bisogno di correre, annusare, vivere e ritrovare una quotidianità lontana dalle sbarre.

Un’altra storia che colpisce è quella di Freddy, un cane nero trovato anni fa per strada, ferito e senza aver mai conosciuto la fortuna di una famiglia. Nonostante tutto, è un cane buono e affettuoso. La permanenza in canile, però, sta diventando sempre più difficile: quando i volontari si allontanano comincia a piangere, si dispera e arriva anche a rifiutare il cibo. Una sofferenza che si ripete giorno dopo giorno e che rende urgente trovare per lui una casa.

Infine ci sono Sephora e Spyk, due fratelli nati il primo settembre 2022. Quando erano ancora cuccioli furono trovati dentro un sacchetto, abbandonati come fossero oggetti da buttare. Da allora sono cresciuti tra le sbarre e il cemento. Oggi aspettano una famiglia che possa offrire loro quello che non hanno mai avuto: una casa, una cuccia e qualcuno che si prenda davvero cura di loro. Sephora ha il mantello bianco e nero, mentre Spyk è beige.

L’appello di Elena Rusconi è rivolto a chiunque possa prendere in considerazione un’adozione o anche una parmanenza in stallo. L’obiettivo è trovare una famiglia per ciascuno di loro, evitando che debbano affrontare un ulteriore cambiamento e una nuova sistemazione in una struttura diversa. Chi è interessato può chiamare Elena al numero 339148 0657

Elisi, Leo, Freddy, Sephora e Spyk si trovano ad Agrigento e aspettano una possibilità. Anche condividere le loro storie può essere un aiuto concreto per raggiungere la persona giusta e cambiare il loro futuro.