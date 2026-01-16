Elisoccorso per il trasporto materno: bene i primi tre interventi tra Valtellina e Lecco

Bertolaso ha fatto il punto sulla sperimentazione del modello Eli-STAM

“Muoversi in elicottero garantisce più rapidità e sicurezza per mamme e neonati”

LECCO – Sono state portate a termine con successo le prime tre missioni del servizio Eli-STAM (Trasporto Assistito Materno tramite elisoccorso), attualmente in fase di sperimentazione nei territori delle Asst di Lecco e della Valtellina e Alto Lario.

Il progetto, elaborato da Areu con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e il Comitato Percorso Nascita, punta a rendere più sicuri e rapidi i trasferimenti delle pazienti ostetriche tra ospedali, in particolare nei territori montani o difficilmente raggiungibili, rafforzando la rete dei punti nascita e l’assistenza alle gravidanze a rischio.

“Si tratta di un’iniziativa che abbiamo lanciato in questa regione perché adatta a questo tipo di sperimentazioni. Le operazioni sono state condotte durante la notte, e durante una di queste il volo è stato affrontato in condizioni meteo difficili. E’ chiaro che si tratta di operazioni di altissima complessità. Muoversi in elicottero garantisce più rapidità e sicurezza per le mamme e i neonati; l’obiettivo è mantenere il servizio e ampliarlo in altre parti della Lombardia”. Queste le parole dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, presente alla conferenza tenutasi oggi presso l’ospedale Manzoni di Lecco.

La sperimentazione, della durata di 24 mesi, coinvolge Areu, Asst Lecco e Asst Valtellina e Alto Lario ed è attiva tra l’alta Valtellina (Livigno compresa) e Lecco. È prevista anche l’assunzione e la formazione di ostetriche dedicate, come sottolineato da Elisabetta Nelli, RAD del Dipartimento Materno Infantile di Asst Lecco.

Il modello Eli-STAM prevede l’impiego dell’elicottero per il trasferimento urgente di donne in gravidanza dagli ospedali periferici verso l’hub di Lecco, con la presenza a bordo di un’ostetrica accanto all’equipe medica dell’elisoccorso. Il coordinamento operativo è affidato ad Areu, sulla base di una valutazione clinica condivisa tra i medici coinvolti.

Durante la conferenza stampa di oggi è intervenuto anche Roberto Bellù, direttore del reparto di neonatologia dell’ASST di Lecco: “Il protocollo di intervento tramite elisoccorso viene attivato in condizioni ben definite e di rischio”.

“Il trasporto della donna gravida o in post partum esisteva già in Lombardia e veniva eseguito tramite ambulanza o elicottero. Fino ad ora veniva condotto da parte di Areu, la novità è la mobilitazione del personale specialistico dell’hub – ha aggiunto Francesca di Mola, referente Areu per il servizio di elisoccorso della base di Como -. Stiamo parlando di donne con patologie di gravidanza che hanno bisogno di centralizzazione. Gli interventi sono tempo-dipendenti, quindi l’obiettivo è fare arrivare la donna in hub nel minor tempo possibile”.

Durante l’incontro, sono stati brevemente descritti i primi tre interventi di Eli-STAM, effettuati di notte e con esito positivo.

Il primo intervento si è svolto in data 7 novembre 2025; Anna Maria Fiocchi è l’ostetrica che si è occupata della donna gravida, che è stata trasferita con successo da Sondalo all’hub di Lecco, poche ore prima del parto.

Il secondo intervento, svoltosi il 5 dicembre 2025, ha visto la partecipazione dell’ostetrica Cristina Sanvito, grazie alla quale la minaccia di parto prematuro è stata sventata.

Il terzo trasferimento si è verificato il 2 di gennaio. Anche in questo caso, la donna gravida è stata prelevata a Sondalo e trasportata a Lecco, con il prezioso contributo dell’ostetrica Daniela Paris. La donna è stata dimessa dall’ospedale ancora gravida.

“In due casi siamo riusciti ad evitare il parto prematuro. Stiamo utilizzando tecnologie avanzate e stiamo facendo squadra. Ciò ci permetterà di affrontare le situazioni di emergenza, ma soprattutto quelle ordinarie, le più difficili da gestire”. Con queste parole dell’assessore Bertolaso si è conclusa la conferenza stampa di oggi, aprendo prospettive per un servizio innovativo dedicato alle donne sul territorio.