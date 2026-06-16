Emergenza caldo e solitudine estiva: la telefonia sociale di Auser al fianco degli anziani

Parte la campagna di sensibilizzazione e supporto per contrastare l’isolamento sociale nei mesi estivi

“L’inizio dell’estate ci chiede, come ogni anno, di compiere un passo in più per la nostra comunità”

LECCO – Con l’arrivo della stagione estiva, dal 15 giugno, prendono il via le azioni di Auser Leucum per contrastare l’emergenza caldo in collaborazione con Ats Brianza. La telefonia sociale rinnova il suo impegno mettendo al centro la sicurezza e il benessere dei cittadini, con un’attenzione particolare alle persone più fragili e della terza età.

L’arrivo dell’estate e l’inizio delle vacanze portano con sé non solo l’innalzamento delle temperature, ma anche un rischio concreto di isolamento per molti anziani, costretti a trascorrere lunghi periodi in solitudine. Proprio per questo la telefonia di Auser, attraverso la campagna “Aperti per ferie”, ha riattivato le proprie procedure operative speciali, così da far sentire ancora più forte la sua vicinanza alla comunità.

Un aiuto concreto, garantito dalla rete di volontari che fa capo ai punti di telefonia di Auser Leucum odv ets a Lecco, Abbadia Lariana, Bellano, Calolziocorte, Oggiono e Santa Maria Hoè, e dalla rete provinciale con Filo d’Argento del Meratese, Auser Colico e Auser Brianza Casatese. Durante le chiamate i volontari forniranno consigli utili per fronteggiare al meglio le ondate di calore. Inoltre, verrà attivamente ricordata la disponibilità dei preziosi servizi di accompagnamento di Auser, supporto fondamentale per garantire mobilità e supporto anche nei mesi più caldi.

Per supportare capillarmente questa iniziativa, sono stati predisposti diversi strumenti informativi messi a disposizione dei volontari nelle sedi: la guida “Solo il bello del caldo” di Ats, un vademecum che raccoglie le 10 regole d’oro per proteggersi dalla canicola, e il “Bollettino Humidex”, sempre a cura di Ats. Come sempre, la pagina Facebook di Auser diventerà un punto di riferimento, con la pubblicazione regolare delle previsioni sulle ondate di calore, sui livelli di umidità percepiti e degli alert.

“L’inizio dell’estate ci chiede, come ogni anno, di compiere un passo in più per la nostra comunità. Con la partenza di molti cittadini per le vacanze, la solitudine rischia di amplificare i pericoli della calura per gli anziani. È il momento di far sentire ancora di più la nostra voce e la nostra presenza, ricorda Auser Leucum”.