Emergenza Coronavirus: le nuove disposizioni della Giunta comunale

Ecco quali sono gli ulteriori cambiamenti che interesseranno l’apertura al pubblico dei servizi comunali

LECCO – La Giunta comunale di Lecco, in attuazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di mercoledì 11 marzo, ha deliberato nuove misure di prevenzione, che di fatto comportano alcune modifiche agli orari di apertura al pubblico dei servizi indifferibili descritte di seguito.

L’ufficio protocollo dell’ente resta aperto dalle 9 alle 11 dal lunedì al venerdì (mercoledì compreso), mentre gli uffici preposti alla gestione delle contravvenzioni e al rilascio dei permessi rimangono accessibili dalle 9 alle 12 di lunedì, martedì e venerdì. Per le dichiarazioni di nascita e morte è necessario prendere contatti telefonici o via posta elettronica dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11, con esclusione della giornata di mercoledì; stessi orari e stesse modalità per accedere alle attività di polizia mortuaria collegate con il trasporto e la sepoltura.

Tutti gli altri uffici sono chiusi al pubblico, ma restano disponibili a fornire assistenza con le modalità alternative al contatto fisico attivate (telefono, posta elettronica, servizi online,…). Sono inoltre sospese le attività di consulenza gratuita mutuate dagli sportelli attivati in municipio (amianto, notarili, condominiali, energia, sovraindebitamento, mediazione familiare).

Tutte le altre disposizioni nel dettaglio e il testo completo del decreto sono disponibili a questo collegamento, mentre a questo collegamento si trovano più informazioni sulle autocertificazioni, la modalità più semplice di acquisire documenti anagrafici.